video suggerito

Nuove assunzioni da Antonino Cannavacciuolo: quali sono le figure ricercate e come candidarsi Se il vostro sogno è di lavorare per lo chef napoletano Antonino Cannavacciuolo, ci sono ben 16 nuove posizioni aperte nel suo impero di locali stellati. Da Villa Crespi a Laqua by The Lake passando Bistrot Torino, scopriamo quali sono le figure professionali richieste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono delle nuove posizioni aperte nei ristoranti negli alberghi gestiti da Antonino Cannavacciuolo & c.

Le possibilità di lavorare a stretto contatto con il cuoco napoletano, volto noto di Masterchef, sono diverse. Si va dal prestigiosissimo Villa Crespi di Orta San Giulio, il ristorante Tre Stelle Michelin di Cannavacciuolo, passando per il Bistrot Torino e il Laboratorio Cannavacciuolo di Suno (Novara) fino a Laqua by The Lake, il resort sul lago d'Orta (a Pettenasco) con una vista da sogno gestito dall'entourage dello chef di Vico Equense.

Le posizioni aperte sono davvero molteplici: si va dall'addetto alla panificazione al Laboratorio Cannavacciuolo all'assistente bagnanti presso Laqua by The Lake, front office agent o sommelier a Villa Crespi, Demi Chef de Rang al Bistrot Torino e infine F&b personale di cucina a Laqua Vineyard di Terricciola.

Per candidarsi bisogna andare nella sezione “careers” del sito ufficiale Cannavacciuologroups.it

"Potrai unirti e crescere insieme ad altri 250 collaboratori, che diventeranno quasi una seconda famiglia. Ogni giorno si presenteranno nuove opportunità, e avrai sempre l’opportunità di condividere le tue idee apertamente. Non sarai mai solo, ma tanti professionisti che hanno iniziato il loro percorso prima di te saranno sempre pronti ad affiancarti" , si legge sul portale web.

Le posizioni aperte a Villa Crespi, il ristorante Tre Stelle Michelin

Queste sono le posizioni richieste al ristorante Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo ad Orta San Giulio, in Piemonte:

Chef de Rang – Villa Crespi

Commis de Partie – Villa Crespi

Demi Chef de Partie – Villa Crespi

Demi Chef de Rang – Villa Crespi

Front Office Agent – Villa Crespi

Sommelier – Villa Crespi

Le posizioni aperte al resort Laqua by The Lake

Queste sono le posizioni richieste al resort a tre km da Villa Crespi, nel paese di Pettenasco, Laqua by The Lake:

Addetto/a alle colazioni – Laqua By The Lake, Pettenasco

Assistenza bagnanti – Laqua By The Lake, Pettenasco

F&b personale di cucina – Laqua By The Lake, Pettenasco

F&b personale di sala – Laqua By The Lake, Pettenasco

Le posizioni aperte al Laboratorio Cannavacciuolo

Queste sono le posizioni richieste al Laboratorio Artigianale Cannavacciuolo a Suno (NO) dedicato alle creazioni di alta pasticceria:

Addetto/a alla panificazione – Laboratorio Cannavacciuolo

Venditore – Laboratorio Cannavacciuolo

La posizione aperta al Laqua Vineyard

Al resort in Toscana Laqua Vineyard (Terricciola) si cerca una persona che occupi la posizione di F&b personale di cucina

La posizione aperta al Bistrot Torino

Anche al ristorante di Cannavacciuolo Bistrot Torino è solo la posizione aperta: un demi chef de rang, cioè un mezzo Chef de rang, presente solo se il rango è molto grande (ovvero molti tavoli da servire) e non c'è il Maître de rang;