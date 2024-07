Nuoro, 52enne ucciso in piazza in pieno giorno a colpi di arma da fuoco

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 52 anni è stato ucciso nella piazza di Arzana, in provincia di Nuoro, intorno alle 9 di questa mattina, martedì 9 luglio. La vittima si trovava in piazza Roma e sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione del paese e della Compagnia di Lanusei che hanno messo i sigilli alla zona del delitto e avviato le indagini del caso.

La vittima sarebbe Vincenzo Beniamino Marongiu, 52 anni, già noto alla giustizia. I motivi alla base dell'omicidio sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine che stanno indagando sulla dinamica e sull'identità dei possibili responsabili del delitto.

Secondo quanto reso noto, la vittima stava passeggiando in piazza quando è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco. Il killer e i suoi complici sarebbero fuggiti poco dopo aver sparato. Le forze dell'ordine ascolteranno i testimoni che erano in piazza al momento dell'agguato: in strada vi erano infatti cittadini e turisti. Le testimonianze dei presenti sono state raccolte da chi indaga per ricostruire quanto successo.

L'uomo era sottoposto a sorveglianza speciale ed era appena uscito dal bar dove aveva preso un caffè da asporto quando si è accorto della presenza di due uomini con una pistola poco lontano dall'ingresso del locale. Il 52enne ha tentato di fuggire ma i sicari lo hanno rincorso e gli hanno sparato. Marongiu era stato arrestato nel 2018 con l'accusa di essere il capo di una banda con un un giro d'affari che andava dal traffico di droga a quello di armi, civili e militari fino ai furti negli appartamenti.

Ad Arzana, centro nel quale è avvenuto l'omicidio, vivono circa 2mila persone. La cittadina è situata in provincia di Nuoro e si trova in Sardegna Centro-occidentale.