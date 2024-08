Nubifragio si abbatte su Torino e provincia: strade allagate, tetti scoperchiati e alberi caduti Pioggia, grandine e forti raffiche di vento si sono abbattute nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto su Torino e provincia. Il nubifragio ha causato danni e disagi: strade allagate, alberi caduti e tetti scoperchiati. Quasi 100 gli interventi di soccorso tecnico dei Vigili del fuoco del comando del capoluogo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Pioggia, grandine e forti raffiche di vento si sono abbattute nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 agosto, su Torino e provincia.

Dopo il forte temporale di ieri sera, nelle scorse ore un nubifragio ha causato danni e disagi, in particolare nel quartiere Mirafiori e nelle località di Carmagnola, Vinovo, Orbassano, Poirino. Quasi 100 gli interventi di soccorso tecnico dei Vigili del fuoco del comando di Torino.

Torino e provincia colpite da un ‘downburst'

Il capoluogo e la provincia circostante sono state interessate da un forte ‘downburst' che ha causato la caduta di alberi con conseguente danneggiamento di tetti e ha allagato diverse strade, seminterrati e piani bassi, così come i sottopassaggi.

Il ‘downburst‘ è un fenomeno meteorologico che si manifesta con forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. Le folate possono raggiungere velocità anche molto elevate, vicine o superiori ai 100 chilometri orari.

Alberi crollati e tetti danneggiati

Un albero è crollato su un'auto parcheggiata nel quartiere del Lingotto, dove sono stati danneggiati alcuni tetti. I violenti temporali hanno interessato anche i territori di Vinovo, Villastellone, Carmagnola, Orbassano e Moncalieri.

Dal quartiere di Mirafiori, per esempio, dove la pioggia è stata accompagnata da fortissime raffiche di vento, è arrivata la segnalazione del tetto scoperchiato della scuola Salvemini. Il muro di una fabbrica in via Novalesa, a Nichelino, è crollato a causa del maltempo. I detriti sono finiti sopra alle auto parcheggiate davanti.

E sempre a Nichelino il quadrante dell’orologio del campanile della parrocchia Santissima Trinità, opera progettata dall'architetto Filippo Juvarra, si è spezzato a metà, a causa del recente nubifragio.

Frana nel Comune di Fenestrelle

La pioggia ha anche causato una frana che si è riversata sulla strada provinciale 23, nel comune di Fenestrelle. Sul posto è intervenuto il Servizio viabilità della Città metropolitana di Torino. Le operazioni di rimozione del fango e dei detriti sono state rese difficoltose a causa della pioggia battente.