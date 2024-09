Nubifragi a Torino, si allagano i pronto soccorso degli ospedali Molinette e Mauriziano Le intense precipitazioni che si sono abbattute oggi pomeriggio su Torino hanno provocato gli allagamenti dei pronto soccorso di due ospedali, il Molinette e il Mauriziano. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

159 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era attesa, ed è puntualmente arrivata. La pioggia annunciata dagli esperti nei giorni scorsi è caduta copiosa oggi a Torino ed ha fatto non pochi danni. Questa volta a farne le spese è stato soprattutto il pronto soccorso dell’ospedale Molinette, che si è allagato. "L'enorme quantità di pioggia che sta cadendo nella zona sud di Torino è scivolata in pochi minuti dalla discesa del Pronto soccorso dell'ospedale. Questa grande quantità di acqua improvvisa e concentrata in poco tempo è arrivata nei locali all'ingresso del pronto soccorso stesso, nella zona triage e nel corridoio che porta alla zona Chirurgia", hanno confermato dall’ospedale. La situazione sta già tuttavia tornando alla normalità: "In questi minuti la ditta esterna sta aspirando l'acqua defluita e ripulendo i pavimenti. L'attività è proseguita. Qualche rallentamento si è verificato nel triage". Disagi anche al Mauriziano, dove un'area di due stanze del pronto soccorso si è allagata e i pazienti all'interno sono stati trasferiti in un'altra zona. Sono in corso i lavori di ripristino da parte dell'ufficio tecnico dell'ospedale.

Il maltempo era stato ampiamente previsto. Un nubifragio si è infatti abbattuto su Torino provocando un netto crollo delle temperature e disagi alla circolazione. Un acquazzone particolarmente intenso si è abbattuto sulla zona Mirafiori-Lingotto e sulla collina, dove i sensori di Arpa hanno registrato 26 millimetri di acqua caduti in mezz'ora. Impressionante il crollo termico, con le temperature precipitate in pochi minuti sotto i 20 gradi.

Il crollo termico e gli allagamenti odierni potrebbero però essere solo un antipasto di quanto rischiamo di vedere nelle prossime ore. Per domani, infatti, Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la regione che sale a livello arancione sulle zone montane del torinese, dove sono attese locali esondazioni. "Da questa notte – afferma l'agenzia per l'ambiente – le correnti di scirocco in quota e da est-sudest negli strati medio-bassi dell’atmosfera subiranno un deciso rinforzo con tempo diffusamente perturbato atteso per le successive 18 ore, quando sono attesi fenomeni localmente molto forti e cumulate areali significative soprattutto al confine con la Liguria centrale e a ridosso delle vallate occidentali e nordoccidentali".