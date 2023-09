Non risponde al telefono per ore, Andrea era stato travolto dal trattore: morto a 34 anni Andrea Colaneri è stato travolto nel pomeriggio di ieri, 5 settembre, mentre lavorava nelle campagne di Duronia (Campobasso). Lo hanno trovato senza vita diverse ore dopo in un dirupo profondo circa 20 metri.

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbe compiuto 34 anni fra un mese, Andrea Colaneri. Il corpo del giovane agricoltore è stato trovato nelle campagne che circondano il comune di Duronia, piccolo paese in provincia di Campobasso, in Molise, in seguito a un infortunio di lavoro che si è rivelato fatale.

Andrea sarebbe stato travolto dal trattore col quale era impegnato ad effettuare alcuni lavori nella proprietà terriera di famiglia in località Madonnella. L'incidente è avvenuto nella notte, nelle campagne limitrofe al centro abitato: probabilmente a causa di una manovra sbagliata, il 34enne è precipitato in un burrone profondo circa 20 metri.

Stando a quanto ricostruito i familiari del ragazzo non vedendolo più tornare a casa in serata, hanno chiamato innumerevoli volte sul suo telefonino, e vedendo infine che non rispondeva e non visualizzava i messaggi hanno lanciato l’allarme, chiamando carabinieri.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i militari dell'Arma locale ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: dopo l’una della notte il suo corpo è stato trovato in una zona impervia nella quale si sono calati gli uomini del 115, sarebbe deceduto nel pomeriggio di ieri.

Sulla tragedia è stata aperta una inchiesta, indagano sulle cause dell'incidente i carabinieri di Bojano e Trivento. Sul posto anche il magistrato di turno della Procura di Campobasso. Sul corpo del 35enne non ci sarà autopsia, il magistrato titolare delle indagini ha già disposto la restituzione alla famiglia. L’area è stata transennata e come da prassi c’è una indagine in corso.

Grande cordoglio sui social dopo che la tragica notizia è trapelata in mattina, in particolare dalla comunità di Duronia che si è unita al dolore della famiglia Colaneri.