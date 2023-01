Non risponde al telefono, familiari fanno scattare l’allarme: trovata morta in casa infermiera 30enne Una giovane di 30 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione di Arcevia, nei pressi di Ancona. Si indaga sulle dinamiche del decesso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una giovane di circa 30 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione di Arcevia, nei pressi di Ancona. La ragazza era originaria della frazione di Piticchio, ma viveva e lavorava a Bologna ormai da anni. La vittima, che svolgeva l'attività di infermiera da diverso tempo, era tornata a casa per godersi le vacanze natalizie in compagnia dei familiari e degli amici di sempre.

Ora le autorità stanno indagando sulle cause della morte, per ora ancora sconosciute.

A trovare il corpo, i vigili del fuoco allertati dai familiari che non riuscivano a contattare la 30enne al telefono. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso risalente a qualche ora prima. Sul cadavere non sarebbero state trovate tracce di violenza, ma le autorità non escludono per il momento nessuna pista. Le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita.

Stando alle prime informazioni diffuse dal quotidiano Il Resto del Carlino, la giovane potrebbe essere deceduta a causa di un mix di alcuni farmaci trovati nell'abitazione. Chiarire la dinamica dei fatti però resta per ora impossibile e si attendono gli esiti degli accertamenti effettuati dalle autorità che stanno indagando sul caso. Resta lo sgomento dell'intera comunità di Arcevia che si è stretta attorno ai familiari della ragazza di 30 anni, sconvolti da quanto successo in queste ore.

Per capire quanto accaduto, il pm disporrà l'autopsia sul cadavere rinvenuto all'interno dell'abitazione di Arcevia e fino ad allora non sarà possibile formulare alcuna ipotesi sui fatti. L'esito degli accertamenti sarà reso noto nelle prossime ore, dopo il completamento dei rilievi sul posto e degli esami medici sulla salma della 30enne.