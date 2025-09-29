Attualità
Non rientra dai campi, trovato morto sotto il trattore: la tragedia nel modenese

Un pensionato bolognese di 81 anni, Lino Gianaroli, ha perso la vita sabato pomeriggio mentre conduceva un trattore nel terreno di famiglia a Stella di Serramazzoni.
A cura di Davide Falcioni
Lino Gianaroli, pensionato bolognese di 81 anni, ha perso la vita sabato pomeriggio mentre conduceva un trattore nel terreno di famiglia a Stella di Serramazzoni. La tragedia si è consumata in via Calvanella, zona impervia e scoscesa dell'Appennino modenese, dove l'anziano si era recato per occuparsi di un fondo agricolo intestato a lui e a un parente.

A dare l'allarme sono stati i congiunti, preoccupati per il mancato rientro di Gianaroli e per l'impossibilità di mettersi in contatto con lui. Sono scattate così le ricerche coordinate dai Vigili del Fuoco di Modena e Sassuolo, affiancati dai volontari dell'Avap Odv di Serramazzoni. I soccorritori hanno individuato il punto critico seguendo il rumore di un motore ancora in funzione. In fondo alla scarpata hanno scoperto la scena drammatica: il corpo dell'81enne era rimasto intrappolato sotto il peso del mezzo agricolo ribaltato.

Inutile la corsa dell'ambulanza e dell'automedica del 118: per Gianaroli non c'era più niente da fare. Gli investigatori ipotizzano che la pendenza eccessiva del terreno abbia compromesso la stabilità del trattore, provocandone il capovolgimento lungo il pendio. Carabinieri e tecnici della Medicina del Lavoro stanno eseguendo accertamenti approfonditi per chiarire ogni dettaglio della dinamica.

Il bilancio degli incidenti agricoli nel modenese assume contorni sempre più drammatici. Solo due mesi fa, a Pozza di Maranello, l'imprenditore Vivian Fiocchi ha perso la vita in circostanze analoghe mentre operava tra Montardone e la Nuova Estense. A maggio era toccato a Giuseppe Passini, 76 anni di Montese, schiacciato dal proprio trattore a Rocchetta di Guiglia durante lavori nel campo di famiglia.

