Non ha soldi per pagare il veterinario, il cane muore: la disperazione di una 16enne per la sua Kira

La famiglia di una 16enne non ha i soldi per pagare le cure del proprio cane malato e alla fine l'animale, affetto da torsione gastrica, muore.

La famiglia si era recata da un veterinario di Palermo, ma non aveva a disposizione i 1.500 euro che erano le stati chiesti per l’intervento di cui Kira (questo il nome del cane) necessitava.

Nonostante la giovane e i suoi parenti si fossero proposti di dilazionare il pagamento, tutte le strutture mediche hanno rifiutato di fornire le cure necessarie. Dopo diverse ore e un appello sui social, una clinica si sarebbe accettato di aiutare Kira, ma ormai era troppo tardi. Il cane, una femmina di 13 anni, non ce l’ha fatta: è morta durante il tragitto tra spasmi e dolori.

Le associazioni Attivisti Gruppo Randagio, Earth e Alta Spa denunciano, per conto di Alleanza Animalista questa “intollerabile storia soprattutto in una regione, la Sicilia, dove il problema del randagismo ha dimensioni rilevantissime”.

La ragazza ha deciso di condividere il proprio dolore sui social:

“Kira ci ha lasciati ieri sera. È stata un regalo da mio fratello per tutta la famiglia, ma soprattutto per me, che ero la più giovane e quindi spesso sola. Abbiamo creato un forte legame: è stata la mia compagna di vita per 13 anni, e non potrò mai dimenticarlo. Ma non potrò nemmeno dimenticare che le cliniche, che dovrebbero salvare i nostri amati animali, abbiano fatto morire la mia migliore amica. Qualcuno è riuscito a separarci. Non voglio nient’altro che dire alle cliniche che non ci sono soldi o oggetti materiali più importanti e belli dell’amore per un animale“.