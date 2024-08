video suggerito

Nicole, morta a 19 anni mentre era in vacanza a Rodi: schianto in moto contro un autobus La ragazza viveva a Vittoria, in provincia di Ragusa. Era in vacanza in Grecia dal 12 agosto. Gravissime le lesioni riportate dopo che la moto su cui era in sella si è scontrata con un autobus. Ferito anche il fidanzato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era in vacanza sull'isola di Rodi col fidanzato e alcuni amici. Nicole Lorefice, una giovane di 19 anni, originaria di Vittoria, in provincia di Ragusa, ha perso tragicamente la vita ieri, martedì 13 agosto, a seguito di un incidente stradale. Stando alle prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava si è scontrata contro un autobus.

La ragazza è stata soccorsa, ma le sue condizioni sin dai primi istanti si sono rivelate molto gradi. Il decesso è sopraggiunto in ospedale dove Nicole è stata anche sottoposta ad un intervento chirurgico. La ragazza avrebbe riportato una emorragia cerebrale.

Ferito anche il fidanzato, ma non sarebbe in pericolo di vita nonostante i traumi e le fratture riportate. A informare le famiglie dei due ragazzi sono stati gli amici che stavano viaggiando con loro. I genitori della vittima sono già partiti per l'isola greca nel Mare Egeo.

Le autorità locali hanno disposto l’autopsia, ma non è ancora chiaro quando il corpo di Nicole potrà rientrare in Italia e quando potranno essere svolti i funerali. Nicole Lorefice lavorava come estetista. Dopo la scuola media aveva frequentato un corso professionale finalizzato alla professione e già da tempo lavorava in un centro.

Il gruppo di amici di cui faceva parte la 19enne era partito per Rodi il 12 agosto per una vacanza estiva, e proprio ieri stavano partecipando a un’escursione in moto quando è avvenuto il dramma. Sotto choc la comunità di Vittoria dove Nicole abitava con i suoi cari. Tantissimi i messaggi di dolore e solidarietà apparsi sui social dopo la diffusione della triste notizia. “Sono sconvolta, notizie che mai si dovrebbero apprendere", scrive una utente sui social.