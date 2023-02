Neopatentato 23enne sbanda, invade corsia opposta e si scontra con altra vettura: un morto e 3 feriti La vittima è un 61enne veronese che viaggiava come passeggero sulla vettura centrata in pieno dall’auto del giovane 23enne che, per motivi tutti da accertare, ha improvvisamente sbandato, invadendo le due corsie opposte.

A cura di Antonio Palma

Un morto e tre feriti di cui due in gravi condizioni, è questo il grave bilancio di un terribile incidente stradale tra due autovetture avvenuto la notte tra sabato e domenica a Verona. Lo schianto frontale intorno all'una di notte di domenica in Viale Galliano. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Verona, una Fiat Punto, guidata da un 23enne neopatentato che proveniva da corso Milano, per motivi tutti da accertare, ha improvvisamente sbandato, invadendo le due corsie opposte di marcia in direzione di viale Colombo.

In quel momento purtroppo si trovava a passare una Toyota e lo scontro frontale è stato inevitabile. L'auto è stata centrata in pieno ed è andata completamente distrutta. Sul posto sono subito accorse numerose squadre del soccorso sanitario del 118, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la vittima, un 61enne veronese che viaggiava come passeggero sulla Toyota.

Estratti ancora vivi dalle lamiere contorte del mezzo e portati subito in ospedale, invece, gli altri occupanti della vettura. Si tratta del conducente dell'auto e di due donne, ferite gravemente e portate in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento dove sono state ricoverate in prognosi riservata e dichiarate fuori pericolo di vita solo nella giornata di oggi. Tutti e tre hanno riportato vari traumi e fratture. Ferite meno gravi invece per l'automobilista 23enne. Un bilancio grave ma che poteva essere ancora più pesante visto che una'altra auto che sopraggiungeva in quel momento ha evitato l'impatto solo per un soffio.

Sulle condizioni psicofisiche del giovane alla guida della Punto sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Il ragazzo, risultato essere neopatentato, è ora indagato per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali aggravate. I veicoli sono stati posti sotto sequestro.