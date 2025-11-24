Attualità
Neonato muore durante il travaglio in ospedale a Brindisi: la coppia ha presentato una denuncia

All’ospedale di Brindisi un bimbo è nato morto: la madre del piccolo si trovava già nella struttura sanitaria ed era partito il travaglio. Ora la coppia ha presentato denuncia.
A cura di Giorgia Venturini
All'ospedale Perrino di Brindisi un bimbo è nato morto. La tragedia nelle scorse ora. Stando alle prime informazioni dell'accaduto, alla madre del piccolo è partito il travaglio quando erano quasi alla 39esima settimana e quando già si trovava in ospedale. Qui è stata sottoposta al controllo per monitorare il feto ma non è stato avvertito più nessun battito del piccolo.

La famiglia, tramite il proprio avvocato, presenterà un esposto alla Procura di Brindisi per denunciare l'accaduto, chiedendo che possa essere eseguita l'autopsia utile a chiarire le cause della morte. Durante la gravidanza il feto non avrebbe mostrato segni di sofferenza: non è esclusa l'ipotesi che potesse avere una malformazione.

Un bimba si trova invece ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Maria Vittoria, a Torino: la piccola è stata partorita in casa a Ciriè nella mattina di oggi 24 novembre. Poi il trasporto urgente in ospedale. Stando alle prime informazioni le condizioni generali sono definite dai sanitari "stabili". La madre si trova in ospedale a Ciriè e sarà ascoltata dai carabinieri non appena possibile.

