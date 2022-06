Nel Sud Italia ci sono più disoccupati da almeno un anno di tutta la Germania Nel Sud, isole escluse, lo scorso anno c’erano oltre 501mila persone in cerca di lavoro da più di un anno. Sono 4mila in più rispetto all’intera Germania.

A cura di Giacomo Andreoli

Nel Sud Italia ci sono più disoccupati "di lunga durata" dell'intera Germania. Emerge questo dalle ultime tabelle sulla disoccupazione in Europa di Eurostat. Nelle Regioni del Sud, isole escluse, lo scorso anno c'erano oltre 501mila persone in cerca di lavoro da più di un anno. Si tratta di persone tra i 15 e i 74 anni e sono 4mila in più rispetto all'intera Germania, dove i disoccupati di questo tipo sono 497mila. Tra le più penalizzate le donne e le madri.

Se poi si includono anche le isole, Sicilia e Sardegna, il numero di chi cerca lavoro da almeno un anno sale fino alla cifra mostre di 758mila persone. I disoccupati di lunga durata sono così in Germania l'1,2% della forza lavoro totale, mentre nel Sud Italia la percentuale è dieci volte maggiore (10,3%). Se poi si guarda al complesso dei disoccupati, quelli che fanno più fatica a rientrare nel mercato sono il 32,4% in Germania e il 64,4% nel Sud Italia.

In tutto nel nostro Paese nel 2021 le persone che cercavano lavoro da almeno un anno erano 1 milione 364 mila, in crescita rispetto al 2020 (quando erano 1,2 milioni). In quell'anno, però, vista la pandemia da Covid-19 molti hanno rinunciato a cercare lavoro, entrando nel dato dell'inattività. Così nel 2021 i disoccupati da oltre 12 mesi in Italia nel 2021 sono il 23,3% di quelli in tutta l'Unione europea, mentre gli occupati (22 milioni e 462 mila persone) sono solo l'11,37% del totale di quelli europei.

In Italia i disoccupati nel complesso sono invece 2 milioni e 366 mila, più del 2020, ma meno del 2019 (quando erano 2 milioni 581mila). Numeri in discesa in tutto il Paese, a partire dal Sud, dove i disoccupati a fine 2021 erano oltre 1 milione 168 mila. Il dato è invece in crescita rispetto al 2021 nel resto d'Europa, compresa la Germania. Qui nel 2019 c'erano 1,37 milioni di disoccupati, mentre nel 2021 erano 1,53 milioni.