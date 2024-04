video suggerito

Medicina, in arrivo sei nuove facoltà: saranno 95 in tutta Italia Sei nuove facoltà di medicina sono state vidimate nei giorni scorsi dal Consiglio Universitario Nazionale e sono ora in attesa del “bollino” dell’Anvur e del ministero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Presto disponibili in Italia nuove facoltà di Medicina: sono infatti sei quelle vidimate nei giorni scorsi dal Consiglio Universitario Nazionale e in attesa del "bollino" dell'Anvur e del ministero.

Se confermate, salirebbero a 95 le sedi che ospitano un corso in Medicina e chirurgia, nelle sue diverse forme. Nel giro di un decennio, i luoghi di formazione dei futuri camici bianchi sono aumentati di oltre un terzo. Nel 2013 erano 60 e, dopo una breve discesa a 58 nel 2014 e a 59 nel biennio successivo, dal 2017 è iniziata una risalita sempre più importante arrivando alle 89 dell'anno scorso.

Un trend che ha cambiato profondamente la conformazione accademica di alcuni territori. A scriverlo è il Sole 24 ore che domani pubblicherà la guida Test di Medicina. Le prove di accesso 2024 con tutte le novità: 56 pagine con le istruzioni sulle prove, i consigli degli esperti e una batteria di risposte commentate da Alphatest. Un focus anche sulle nuove sedi che ospitano un corso in Medicina e chirurgia.

Tante le novità di quest'anno: si torna alla vecchia prova nazionale con 60 quesiti a risposta multipla (quattro di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, cinque di ragionamento logico e problemi, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica) e 100 minuti a disposizione dei candidati per rispondere. Ciascuna risposta esatta varrà 1,5 punti; – 0,4 punti quelle errate e zero le omesse. Per essere ammessi in graduatoria bisognerà aver conseguito almeno 20 punti. Graduatoria che arriverà il 10 settembre. Cambiano le sessioni per l'accesso che si raddoppiano, fissate per il 28 maggio e il 30 luglio, e una banca dati con 7mila quesiti che saranno messe online a partire, rispettivamente, dall'8 maggio e dal 10 luglio.