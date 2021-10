‘Ndrangheta e traffico illecito di rifiuti, 5 aziende sequestrate e 29 arresti tra Calabria ed Emilia Sono ventinove le persone raggiunte da una misura cautelare e cinque le aziende sequestrate nell’ambito dell’operazione “Mala Pagna” firmata dalla Dda di Reggio Calabria. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti ed altri reati ambientali.

A cura di Chiara Ammendola

Sono associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti ed altri reati ambientali le accuse delle quali devono rispondere a vario titolo ventinove persone raggiunte da misura cautelare questa mattina nell'ambito dell'operazione "Mala Pigna". Tra gli indagati anche diversi esponenti apicali della ‘ndrangheta. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminare del tribunale di Reggio Calabria Vincenza Bellini su richiesta della Dda di Reggio Calabria guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri.

Il blitz è scattato questa mattina all'alba da parte dai militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria con il supporto dei colleghi di vari Reparti in Calabria, Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna, e dai militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria ha portato anche al sequestro di cinque aziende per il trattamento rifiuti tra Calabria e Emilia Romagna. I dettagli dell'operazione saranno illustrati dal generale Antonio Pietro Marzo, comandante delle Unità forestali, e dai vertici della Procura reggina in una conferenza stampa in programma alle 11.00 al Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria.

(Notizia in aggiornamento)