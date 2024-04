video suggerito

Nausea e vomito per studenti e prof a Montecatini: pochi giorni fa nello stesso hotel sono stati male in 50 In ospedale sono finiti tre studenti e due insegnanti di Salerno in gita scolastica. A inizio aprile un’altra scuola che alloggiava nello stesso hotel era stata ricoverata in vari ospedali della Toscana con stessi sintomi. Il gestore dell’albergo però ridimensiona il caso: “Mi hanno detto che tra le feci degli studenti è stato trovato il Norovirus”. Attesa per la conferma ufficiale dell’Asl locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Febbre, nausea e disturbi gastrointestinali acuti. Una gita scolastica si è trasformata in incubo per tre studenti e due insegnanti, provenienti da Salerno, che alloggiavano in un albergo di Montecatini Terme (Pistoia).

Come rende noto dall'Asl Toscana centro, i cinque sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pescia (Pistoia); secondo le prime informazioni il loro stato di salute non desta preoccupazione ma, vista la sintomatologia restano momentaneamente in osservazione e dovrebbero essere dimessi in serata.

Si tratta della stessa struttura ricettiva dove il 5 aprile scorso oltre cinquanta persone, tra alunni di una scuola sempre in gita e professori, si erano sentite male costringendo alla mobilitazione degli ospedali della zona. All’indagine epidemiologica di dieci giorni fa, dunque, si aggiunge dunque quella odierna, per individuare le cause dei malori.

C'è dunque attesa per gli esami effettuati sul cibo consumato dalla classe; glie esami richiedono particolari approfondimenti in quanto le sostanze da analizzare sono diverse e si procede anche con altri accertamenti, sempre a carattere laboratoriesco, fa sapere la Asl.

Sembra inoltre, come comunicato dall'Asl Toscana centro, che altri ragazzi dello stesso gruppo abbiano chiamato il 118 durante una escursione a Firenze, ma al momento non risultano ricoverati.

La replica del titolare dell'albergo di Montecatini

"Gli operatori dell’Asl Toscana Centro, in via informale, mi hanno detto che, lo scorso 5 aprile, i clienti del mio albergo sono stati colpiti da Norovirus, la forma virale che causa la gastroenterite e non si è trattato di un’intossicazione alimentare imputabile alla mia attività". Nicola Guelfi, titolare del Grand Hotel Nizza et Suisse, è chiaramente risentito per i fatti delle ultime settimane.

Adesso, in attesa di una conferma ufficiale dell’Asl Toscana Centro, emerge come l’ipotesi di un’intossicazione alimentare, in base a quanto appreso, sarebbe ridimensionata. “Gli operatori dell’Asl Toscana Centro – prosegue Guelfi – mi hanno spiegato di non aver trovato gli agenti patogeni che cercavano nei campioni raccolti nel mio hotel. Tra le feci degli studenti, è stato invece trovato il Norovirus, quelli che causa la gastroenterite. Purtroppo, in questo periodo, è molto diffuso, ed è stato la causa di numerosi episodi come quello causato nel mio albergo”.