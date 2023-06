Nausea e vomito durante il campeggio in Val Rendena con la parrocchia: 20 bambini intossicati Venti bambini si sono sentiti male durante un campeggio con la parrocchia in Val Rendena. I piccoli sono fortunatamente stati medicati in poco tempo dal personale del 118.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Sono rimasti intossicati dopo aver consumato la cena tutti insieme durante un campeggio nella zona di Madonna di Campiglio. Almeno 20 ragazzini di quinta elementare e prima media sono stati male durante la nottata tra mercoledì 28 e giovedì 29 giugno con nausea e vomito. I responsabili del campeggio hanno allertato il personale del 118 che ha controllato le condizioni di salute dei ragazzini.

Dopo aver ricevuto le cure del caso, i bambini si sono sentiti subito meglio: nessun ricovero e nessun rientro a casa. Il campeggio era in tenda ma aveva a disposizione una sorta di cucinino per permettere la preparazione di cibi cotti. Il tutto è avvenuto nella zona di Madonna di Campiglio (S. Antonio di Mavignola, tra Pinzolo e Campiglio).

L'igiene pubblica sta eseguendo tutte le analisi del caso e le valutazioni sul luogo dei fatti per capire se il malessere dei bambini sia stato provocato da un virus o da un'intossicazione alimentare. Sono ancora pochissime le informazioni sull'accaduto. Le condizioni di salute dei 20 bimbi sono fortunatamente migliorate e il campeggio ha potuto proseguire senza particolari problemi.

Solo tanta paura, insomma, per i bimbi presenti e per gli accompagnatori che si sono occupati di loro durante il campeggio in tenda. Fortunatamente, però, il malessere non ha avuto cause più gravi ed è durato solo una notte. I sanitari che hanno assistito i bambini sono riusciti a concludere i soccorsi in poco tempo.