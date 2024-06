video suggerito

Natisone, si cerca ancora Cristian: “Ma nessuna novità”. La famiglia di Bianca: “Cosa è successo?” Ancora nessuna novità su Cristian Molnar, il 25enne disperso nel fiume Natisone. Il sindaco di Premieracco ha fatto sapere che nonostante le operazioni di ricerca continuino anche con l’ausilio delle unità cinofile, il corpo del ragazzo non è ancora stato trovato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Nn si fermano le ricerche di Cristian Molnar, il 25enne disperso da venerdì 31 maggio dopo essere stato travolto dalla piena del fiume Natisone, in Friuli, insieme alle amiche Bianca Doros e Patrizia Cormos, i cui corpi sono stati ritrovati ormai quasi 10 giorni fa. Le operazioni di soccorso, arrivate al giorno 17, continuano con l'ausilio di vigili del fuoco e delle unità specializzate in arrivo da tutta Italia.

Ad aggiornare sullo stato dell'arte delle ricerche è ancora una volta Michele De Sabata, sindaco di Primieracco. "Le ricerche per la terza domenica continuano, nessuna novità, sono arrivati ulteriori unità cinofile da Bologna e gruppi specializzati dalla Lombardia. P.s. Grazie a tutte le persone che hanno accolto l'invito di un dolce apprezzato da tutti. Si continua", ha scritto sulla propria pagina Facebook, postando una foto di dolci fatti arrivare dai cittadini agli uomini a lavoro ormai da due settimane per ritrovare il ragazzo.

Se fino a qualche giorno fa gli operatori si erano concentrati soprattutto sulla fascia compresa tra il Ponte Romano e quello di Orsaria, scandagliando gli anfratti delle forre attraverso l'impegno dei subacquei, nelle ultime giornate ci si è spinti nuovamente pure verso valle, in direzione di Manzano.

Intanto, mentre continuano anche le indagini degli inquirenti dopo che la Procura di Udine ha aperto una indagine per omicidio colposo al momento a carico di ignoti, c'è la disperazione delle famiglie non solo di Cristian ma anche di Patrizia e Bianca. La sorella di quest'ultima Sabina, in una intervista al TgR, ha detto: "Abbiamo bisogno di capire cos'è successo a Bianca, Patrizia e Cristian".

Domani si aprirà inoltre una settimana decisiva per la nomina del consulente tecnico che andrà ad occuparsi delle analisi sul telefonino di Patrizia, l'unico ad essere stato recuperato, e quello dal quale sono partite le quattro richieste d'aiuto al numero d'emergenza 112 per capire se ci siano stati ritardi nei soccorsi.