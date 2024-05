video suggerito

Friuli, tre giovani trascinati via dalla piena del fiume: si stavano stringendo per resistere alla corrente Le tre persone, un ragazzo e due ragazze, si trovavano su un isolotto al centro del fiume all'altezza di Premariacco, in provincia di Udine. Sono state trascinate via dalla corrente del Natisone in piena.

A cura di Biagio Chiariello

Tre giovani molto probabilmente stranieri, sono dispersi, dal primo pomeriggio di oggi, 31 maggio, a causa della piena del fiume Natisone, in Friuli Venezia Giulia, all’altezza del Ponte Romano di Premariacco, in provincia di Udine. Si tratterebbe di due ragazzi e una ragazza, come confermato a Fanpage.it da fonti investigative.

Erano stati loro stessi a chiedere aiuto in quanto si trovavano su un isolotto e l'acqua stava salendo velocemente a cause delle piogge torrenziali delle ultime ore. Una vettura con targa rumena è stata trovata ferma a poca distanza dal fiume, ma non è detto che appartenga a loro.

Immediatamente è scattato l’allarme e i vigili del fuoco con l'elicottero decollato da Venezia, insieme ai mezzi di soccorso, sono giunti sul posto. I giovani si stavano stringendo per cercare di resistere alla corrente, tentando forse in questo modo di costituire una difesa più forte alla violenza delle acque. I loro abbraccio però non ha tenuto e i tre sono stati sballottolati in varie direzioni.

I pompieri hanno tentato di recuperarli utilizzando delle corde e l’autoscala, ma purtroppo la violenza della corrente li ha travolti e non hanno fatto in tempo ad agganciarli, rendendo impossibile il salvataggio. Le ricerche dunque si sono spostate in direzione della corrente.

Sul posto anche i carabinieri. I soccorritori li stanno cercando, con l’impiego di squadre di soccorso acquatico e unità cinofile, oltre all’elicottero Drago dei Vigili del fuoco. Al momento alcuni mezzi dei pompieri sono appostati anche a Orsaria.

"Stanno cercando 3 persone un uomo e 2 ragazze nel fiume Natisone, sono rimasti bloccati dalla piena", scrive su Facebook Michele De Sabata, sindaco del Comune di Premariacco. "La vettura ferma a Premariacco è targata Romania, in questo momento sono sull'asta del fiume tra Premariacco e Manzano 2 elicotteri, 1 dei vigili del fuoco con i sub e l'elisoccorso del 118 in attesa a casali Potocco, in questo momento è arrivata anche una barca dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il fiume sta aumentando.Una preghiera per loro prima di commenti vomitevoli.P.S. esiste anche un filmato ma visti i commenti sotto evito di pubblicarlo" aggiunge il primo cittadino.