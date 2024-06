Patrizia Cormos, Bianca Doros e il fidanzato: chi sono i tre 20enni dispersi nella piena del Natisone

video suggerito

Sono ancora in corso le ricerche di Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23 anni e il fidanzato 25enne dispersi nella piena del Natisone. I soccorritori avrebbero rintracciato il segnale del cellulare di uno dei tre giovani dispersi. I tre avevano organizzato la scampagnata per festeggiare un esame.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si chiamano Patrizia Cormos e Bianca Doros le due ragazze travolte dalla piena del fiume Natisone ingrossato anche dalle piogge abbondanti delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Le due giovani, di 20 e 23 anni, erano in compagnia del fidanzato di Doros, un giovane di 25 anni originario della Romania ma residente in Austria. Il ragazzo sarebbe rimasto in Italia per pochi giorni prima di tornare in Austria e si trovava nel nostro Paese insieme alla fidanzata 23enne per far visita suoi genitori residenti in Italia.

Le ricerche dei tre, visti mentre si scambiavano l'ultimo abbraccio nel tentativo di resistere alla forza della corrente, sono riprese nella mattinata di oggi, 1 giugno. I vigili del fuoco hanno mantenuto anche durante la notte un presidio nel campo base allestito a Premariacco, Da stamani, anche grazie a condizioni meteo migliori, sono in azione anche i droni della Protezione civile del posto. A quasi 20 ore dalla scomparsa, le possibilità di trovare i dispersi ancora vivi si sono purtroppo quasi azzerate.

I tre 20enni si trovavano nei pressi del Natisone per trascorrere insieme qualche ora di svago. Patrizia Cormos, di Campoformido (Udine) aveva avuto proprio quella mattina un esame all'Accademia di Belle Arti. La ragazza aveva dovuto svolgere un test indispensabile per accedere all'esame di Modellazione in 3D della sessione di luglio del corso di laurea in Design e architettura d'interni. Poco dopo mezzogiorno aveva incontrato i due amici fidanzati venuti a trovarla.

"Avevo suggerito a mia figlia di non andare perché era stanca – ha raccontato la mamma di Patrizia al Messaggero Veneto -. La sera prima era anche andata a lavorare. Ma poi lei mi aveva detto ‘non arrabbiarti, lasciami andare' e alla fine così avevo fatto".

Il primo ad accorgersi delle difficoltà dei tre ragazzi nel primo pomeriggio di ieri è stato un passante: ha sentito le urla dal Ponte Romano a Premariacco, meno di 15 chilometri da Udine, e ha dato l'allarme. Quello è stato l'inizio di una sequenza angosciante: la chiamata ai vigili del fuoco, le rassicurazioni ai ragazzi che tentavano di resistere alla forza dell'acqua e un capannello di persone che filmavano con il telefonino mentre il livello del fiume saliva.

Nel mentre, i tre erano stretti in un abbraccio disperato per cercare di contrastare la forza dell'acqua. I vigili del fuoco nel frattempo stavano cercando di salvarli allungando una scala sopra il fiume Natisone e lanciando poi alcune funi. I tre ragazzi hanno provato ad afferrarle, ma non ce l'hanno fatta e la corrente li ha trascinati via. Da quel momento in poi, le ricerche sono state portate avanti senza sosta con la speranza di riportare i tre giovani a casa vivi. Questa mattina i soccorritori hanno intercettato il segnale di uno dei cellulari dei ragazzi dispersi dal Natisone. Le ricerche ora si concentreranno in quella specifica zona, anche se non è certo che lo smartphone sia rimasto addosso al suo proprietario. Si tratta però di un elemento importante per chi è intervenuto lungo il corso del torrente.