Nascondeva la cocaina tra i panettoni per i clienti, i carabinieri gli trovano in casa oltre 200 grammi È stato arrestato con l’accusa di spaccio l’uomo nel cui appartamento i carabinieri di Taranto hanno rinvenuto oltre 200 grammi di cocaina. Era nascosta nelle confezioni dei panettoni.

A cura di Chiara Ammendola

La cocaina nascosta tra i panettoni

I carabinieri gli hanno trovato in casa oltre 200 grammi di cocaina. L'aveva nascosta nelle confezioni dei panettoni che aveva in casa, la stessa dove riceveva i suoi clienti. Per questo l'uomo è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga.

È avvenuto a Taranto dove durante il periodo natalizio i carabinieri hanno intensificato i controlli nella città e dove hanno notato, proprio nei pressi dell'abitazione dell'uomo, uno strano movimento. I militari hanno infatti osservato in più occasioni un viavai anomalo di persone in una delle principali strade della città: è qui che sono state viste persone che non erano del posto e che dopo aver parcheggiato l'auto, spesso in doppia fila, si dirigevano di corsa verso una palazzina, dalla quale uscivano allontanandosi dalla città.

A quel punto sono scattati i controlli che hanno portato i carabinieri a scoprire che in quel palazzo viveva un uomo che si teneva in contatto con diverse persone, quelle che poi si sono rivelate essere clienti. I militari hanno così deciso di effettuare una perquisizione trovandosi dinanzi a un vero e proprio luogo di spaccio: l'uomo nascondeva in casa 225 grammi di cocaina che aveva appartato nelle scatole di latta che solitamente contengono i panettoni.

I carabinieri della Compagnia di Taranto hanno così sequestrato la cocaina, così come tutto l’occorrente per il confezionamento della droga presente in casa, oltre a una grossa somma di denaro in contanti, che i militari ritengono possa essere stata ricavata dall’attività di vendita illegale di droga. L’uomo invece, così come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato portato in carcere.