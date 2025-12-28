“Ho mal di testa”, e va a dormire: Francesco muore a 27 anni mentre è in vacanza a Barcellona

Francesco Pozzoli, 27 anni, è morto a Barcellona durante un weekend di festeggiamenti per l’imminente trasferimento da Treviso a Milano. Un’emorragia celebrare però non gli ha lasciato scampo.

Francesco Pozzoli è morto all’età di 27 anni (credit: Onoranze funebri Zugno)

Doveva essere un weekend di festeggiamenti per il nuovo lavoro e il trasferimento, invece tutto è cambiato nel giro di una notte. Francesco Pozzoli, 27enne di Treviso, si trovava a Barcellona con alcuni amici per festeggiare l'assunzione in un'agenzia immobiliare che lo avrebbe portato a trasferirsi Milano. La sera del 15 dicembre, però, ha accusato un malore ed è andato a dormire presto. La mattina dopo è stato trovato privo di vita.

Secondo quando riporta La Tribuna di Treviso, Francesco avrebbe accusato dolori tali da convincerlo a tornare subito all'albergo, precedendo gli amici e colleghi che si trovano con lui. Non si trattava di un semplice mal di testa: era una emorragia celebrale.

La salma è stata trasportata in Italia, e alla Vigilia di Natale si è svolto il funerale all'interno della chiesa della Santissima Trinità, a Milano. Le ceneri invece sono state tumulate nella tomba di famiglia nel cimitero di Treviso. Francesco, pur essendo cresciuto nel capoluogo lombardo, manteneva uno stretto legame con le radici trevigiane e per questo tre anni fa aveva deciso di trasferirsi nella casa della nonna materna in Veneto. Qui aveva iniziato le prime esperienze lavorative e si era dedicato alla sua più grande passione: la vela.

Da qualche tempo aveva iniziato ad accarezzare l'idea di tornare a Milano per vivere con la fidanzata Giulia, e finalmente era riuscito a trovare lavoro. Il viaggio nasceva proprio dalla volontà di salutare gli ex colleghi e amici che avrebbe lasciato per iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

La sua famiglia ha scelto di donare gli organi.