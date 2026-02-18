Attualità
video suggerito
video suggerito

Muore nel cortile del suo condominio di Viareggio: a dare l’allarme la vicina uscita a buttare la spazzatura

Antonio Manfredi, 49enne, è stato trovato morto nel parcheggio del condominio dove abitava a Viareggio. A dare l’allarme è stata una vicina di casa che era uscita a buttare la spazzatura.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Giorgia Venturini
50 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un uomo di 49 anni è stato trovato morto nel parcheggio del condominio dove abitava. Tutto è avvenuto nella sera di ieri 17 febbraio, vicino al centro di Viareggio. A dare l'allarme è stata una vicina di casa che era uscita a buttare la spazzatura e ha visto l'uomo ancora vivo. La vittima è Antonio Manfredi.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non è stato possibile salvare la vita all'uomo. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri, ma stando alle prime informazioni si escludono segni compatibili con una caduta: l'ipotesi più probabile resta quella del malore. L’uomo, 49 anni come detto, era un dipendente dell’Esselunga di Viareggio: l'azienda ha espresso il dolore alla famiglia. Era conosciuto anche per essere un runner di Viareggio.

Attualità
50 CONDIVISIONI
Immagine
Risarcimento di 76mila euro per Sea-Watch, Meloni: "I giudici lasciano senza parole"
L'Italia deve risarcire Sea-Watch per oltre 76mila euro per fermo illegittimo: cosa dice il tribunale di Palermo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views