Muore nel cortile del suo condominio di Viareggio: a dare l’allarme la vicina uscita a buttare la spazzatura

Antonio Manfredi, 49enne, è stato trovato morto nel parcheggio del condominio dove abitava a Viareggio. A dare l’allarme è stata una vicina di casa che era uscita a buttare la spazzatura.

Foto di repertorio

Un uomo di 49 anni è stato trovato morto nel parcheggio del condominio dove abitava. Tutto è avvenuto nella sera di ieri 17 febbraio, vicino al centro di Viareggio. A dare l'allarme è stata una vicina di casa che era uscita a buttare la spazzatura e ha visto l'uomo ancora vivo. La vittima è Antonio Manfredi.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non è stato possibile salvare la vita all'uomo. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri, ma stando alle prime informazioni si escludono segni compatibili con una caduta: l'ipotesi più probabile resta quella del malore. L’uomo, 49 anni come detto, era un dipendente dell’Esselunga di Viareggio: l'azienda ha espresso il dolore alla famiglia. Era conosciuto anche per essere un runner di Viareggio.