Moto contro camion sulla Porrettana, Manuel muore a 25 anni dopo 3 giorni di agonia: donati gli organi

A cura di Ida Artiaco

Manuel Bedonni.

Lutto nel Bolognese per la morte di Manuel Bedonni. Il ragazzo, a soli 25 anni, era rimasto vittima di un incidente stradale lo scorso mercoledì 24 aprile, mentre si trovava a bordo della sua moto sulla via Porrettana. Il decesso si è verificato oggi, sabato 27 aprile, dopo tre giorni di agonia presso l'ospedale Maggiore di Bologna, dove era trasferito subito dopo il sinistro.

Mercoledì scorso il 25enne si trovava sulla Porrettana Vecchia, a Pontecchio Marconi, quando, per cause da chiarire, la sua moto si era scontrata frontalmente con un camion. Erano circa le 21: il giovane, dopo aver colpito lateralmente l'autocarro, è stato sbalzato sull'asfalto finendo sulla carreggiata. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il ragazzo dalle lamiere. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Maggiore e ricoverato nel reparto di rianimazione, dove infine oggi ne è stata dichiarata la morte cerebrale.

La famiglia ha deciso di donarne gli organi. Manuel, amante dei motori, aveva ereditato la sua passione da suo padre Marco Bedonni, famoso pilota bolognese di rally, scomparso un anno fa in seguito alle complicazioni di una malattia.

Tanti i messaggi di cordoglio per Manuel condivisi sui social network: "Non è possibile che a distanza di un anno siete tornati insieme. Manuel la settimana scorsa mi hai detto che sicuramente starà brontolando anche da lassù", ha scritto su Facebook Roberto, riferendosi al papà del 25enne. "Fai buon viaggio piccolo angelo, oggi raggiungi tuo papà", è il messaggio di un altro utente.