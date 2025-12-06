Mostra la pistola all’amico e parte un colpo: giovane ferito gravemente dal proiettile rimasto nella testa

Un giovane è rimasto gravemente ferito a Bagnara Calabra (Reggio Calabria) da un proiettile esploso dalla pistola di un suo amico: stavano vedendo l’arma quando il colpo sarebbe partito accidentalmente. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Qui un giovane è rimasto gravemente ferito al volto: è stato colpito da un proiettile esploso dalla pistola di un suo amico.Tutto sarebbe avvenuto in modo accidentale mentre l'altro ragazzo gli stava mostrando l'arma. Sono in corso gli accertamenti del caso: le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento, come precisando i carabinieri.

Dalla prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima è rientrata a casa e ai genitori avrebbe detto di essere caduto nascondendo invece cosa era realmente successo. Una volta giunto al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, però, i sanitari hanno subito avuto i primi sospetti sulla natura della ferita. Successivamente hanno rinvenuto un proiettile conficcato nella zona cervicale: il giovane è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva, ancora ora la prognosi resta riservata.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra che hanno immediatamente avviato gli

accertamenti sul posto. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’amico e hanno trovato subito la pistola con matricola abrasa, oltre che a diverse munizioni detenute illegalmente. Sia arma che cartucce sono finite sotto sequestro. Intanto il giovane è stato arrestato: dovrà difendersi dalle accuse di detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e lesioni personali gravissime.