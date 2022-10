Morto in un incidente in montagna Jonas Hainz, il ricordo del Soccorso alpino: “Ci mancherai” Il 25enne Jonas Hainz è morto in un tragico incidente sulle montagne altoatesine. Lo scorso settembre aveva compiuto un’impresa arrampicando in free solo senza corda la “Moulin Rouge”.

A cura di Susanna Picone

Jonas Hainz

Drammatico incidente in montagna. Jonas Hainz, alpinista e membro del Soccorso alpino di Brunico, è morto mentre saliva verso la cima del Monte Magro, nel gruppo Vedrette di Ries, in Alto Adige. Aveva 25 anni.

"Purtroppo salutiamo il nostro compagno di soccorso in montagna e amico Jonas Hainz, morto ieri durante l'esercizio della sua passione al Magerstein Südkante. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. Un ultimo recupero di montagna Joni, ci mancherai tu e il tuo modo felice", il messaggio lasciato su Facebook dal Soccorso alpino altoatesino.

Nonostante avesse appena 25 anni Hainz era un alpinista esperto: lo scorso settembre aveva compiuto un'impresa arrampicando in free solo – senza corda – la "Moulin Rouge", via di 400 metri al nono grado di difficoltà sulla Croda Rossa, la parete del Catinaccio. Una via aperta nel 2002 dal padre, Christoph, e da Oswald Celva.

Erano stati i familiari, nella serata di ieri, a dare l’allarme non vedendo rientrare a casa il giovane alpinista. Gli operatori del Soccorso alpino, insieme all'elicottero dell'Aiut Alpin, hanno avvistato il corpo a 2.400 metri di altitudine. La salma è stata recuperata nella mattina di oggi.

Nella scalata Jonas Hainz era solo e non assicurato. Probabilmente il giovane è inciampato e caduto precipitando per un centinaio di metri.

È il terzo incidente mortale in poche ore in montagna: sul Monte Argentera, in provincia di Cuneo, un alpinista romano è stato ritrovato privo di vita ai piedi del passo delle Rovine dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Nelle scorse ore è stato trovato anche il corpo di Nicola Spagnolo in Trentino: il giovane era scomparso da più di una settimana.