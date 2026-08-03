Morte Daniela Ruggi, la legale: “La coppa del reggiseno è lacerata in modo netto e deciso”

Nuovo passo nell’inchiesta sulla morte di Daniela Ruggi. Al Labanof di Milano sono iniziati gli esami sui resti della 31enne. La legale della famiglia riferisce di aver visto la coppa sinistra del reggiseno “lacerata in modo netto e deciso”, un elemento ora al vaglio degli investigatori.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scomparsa Daniela Ruggi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nuovo passaggio nell'inchiesta sulla morte di Daniela Ruggi. A oltre un anno e mezzo dalla scomparsa della 31enne di Vitriola di Montefiorino e dal ritrovamento dei suoi resti in un rudere, sono iniziati a Milano gli accertamenti tecnici irripetibili destinati a fare luce sulle cause della morte. Un passaggio ritenuto cruciale dagli investigatori, chiamati a stabilire se la donna sia stata vittima di un omicidio, di un incidente o di altre cause.

Gli esami sono stati avviati al Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università degli Studi di Milano diretto da Cristina Cattaneo, che coordina gli accertamenti insieme all'équipe che aveva già seguito il recupero dei resti, avvenuto il 28 maggio scorso nella Torre di Pignone. Alle operazioni ha assistito l'avvocata Deborah De Cicco, legale del fratello della vittima, Alberto Ruggi, mentre le consulenti della famiglia, la genetista Marina Baldi e il medico legale Sara Mantovani, erano collegate da remoto.

Quella svolta oggi è stata una prima fase di catalogazione dei reperti ossei e degli indumenti recuperati insieme al corpo. Gli approfondimenti proseguiranno l'8 settembre al Labanof e l'11 settembre al Ris dei carabinieri di Parma, dove saranno analizzati anche gli altri reperti sequestrati nella torre, tra cui bicchieri, bottigliette e oggetti riconducibili a un apparente bivacco. Resta invece ancora da fissare la data dell'esame tecnico sul telefono della donna.

"Non posso rivelare alcun dettaglio, perché è giusto mantenere la massima prudenza e riservatezza in questa fase. Ma è un passaggio decisivo per comprendere come Daniela è morta", ha spiegato l'avvocata De Cicco. "Al momento tutte le ipotesi restano plausibili, dall'omicidio all'incidente, e saranno gli esami scientifici a dirci quale sia la dinamica della morte".

L'analisi dei resti ossei potrebbe consentire agli esperti di individuare eventuali lesioni traumatiche compatibili con un'aggressione o con un incidente, senza escludere altre possibili cause, comprese quelle naturali. Pur in assenza dei tessuti molli, gli specialisti ritengono che lo studio dello scheletro possa fornire elementi importanti per ricostruire gli ultimi momenti di vita della 31enne.

Tra gli aspetti sui quali si concentra l'attenzione della difesa c'è anche lo stato degli indumenti recuperati insieme ai resti. "L'istanza di approfondimento investigativo merceologico da me richiesta alla Procura sulla coppa destra del reggiseno, già in analisi al Ris, ritengo sia ancora più determinante adesso che ho visionato la coppa sinistra, lacerata in modo netto e deciso", ha aggiunto la legale.

Ad ogni modo al momento non è possibile attribuire alcun significato investigativo a quella lacerazione né collegarla a una specifica dinamica della morte. Saranno gli accertamenti scientifici in corso a stabilire se quel particolare possa rappresentare un elemento utile per ricostruire gli ultimi istanti di vita di Daniela Ruggi e chiarire cosa sia accaduto.