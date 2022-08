Morta travolta da un ubriaco, ai funerali di Flavia Di Bonaventura l’Ave Maria del cantante de Il Volo Ieri l’ultimo saluto a Flavia Di Bonaventura, la 22enne travolta e uccisa da un ubriaco. Ai funerali anche Gianluca Ginoble, membro del trio “Il Volo” che ha intonato tra le lacrime l’Ave Maria.

A cura di Chiara Ammendola

Flavia Di Bonaventura e un momento dei funerali con l’Ave Maria del cantante de Il Volo

Una intera comunità, quello di Roseto degli Abruzzi, si è stretta intorno agli amici e famigliari di Flavia Di Bonaventura, la ragazza di 22 anni uccisa da un'auto che l'ha travolta mentre era in bici. Ieri pomeriggio si sono infatti tenuti i funerali ai quali hanno partecipato quasi mille persone che hanno reso omaggio alla giovane e l'hanno così salutata per l'ultima volta. Presente, oltre al sindaco della città abruzzese Mario Nugnes, anche Gianluca Ginoble, membro del trio "Il Volo" che ha intonato tra le lacrime l'Ave Maria.

Le esequie sono state celebrate dinanzi al Municipio di Roseto degli Abruzzi, così da poter permettere a tutti di partecipare. Tanti i momenti di commozione nel ricordare la giovane studentessa travolta nella notte tra domenica e lunedì scorsi da un uomo che è risultato essere positivo all'alcoltest mentre percorreva in bici una strada di Scerne di Pineto. La famiglia, dopo il decesso avvenuto martedì all’Ospedale Mazzini, ha acconsentito alla donazione degli organi che hanno salvato quattro vite.

I funerali di Flavia Di Bonaventura

“Aveva un carattere solare – le parole di papà Antonio – aveva doti fuori dal comune e non lo dico perché sono il papà, per me era un dono di Dio, come sua sorella Giulia e sua madre Raffaella. Adesso è certamente un angelo di Dio. Una ragazza generosa con tutti, soprattutto molto dotata di sensibilità umana e artistica. Sapeva esprimere il suo carattere bellissimo, libero, aperto e sapeva ricevere in cambio altrettanta positività. In qualche modo mi ha confermato che mia figlia, anche per gli altri, era davvero come l’ho sempre vista io: un angelo”.

Intervenuto anche il sindaco Nugnes che ha richiamato tutti alla necessità di sicurezza sulle strade. Dopo di lui il saluto di Gianluca Ginoble, cantante de "Il Volo" che ha voluto omaggiare la 22enne che frequentava l'Accademia di Belle Arti di Roma con l'Ave Maria, mentre al suono delle campane riecheggiate in tutta la città sono stati fatti volare in alto dei palloncini bianchi.