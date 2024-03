Morta nel sonno a 12 anni a Pordenone, indagato medico dell’ospedale: martedì l’autopsia Un medico dell’Ospedale civico di Pordenone è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione alla morte di una 12enne di cittadinanza americana trovata cadavere nella sua casa di Prata dal padre, militare presso la base di Aviano. Martedì fissata l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

C'è un nome nel registro degli indagati per la morte della 12enne americana trovata cadavere nel suo letto in una frazione di Prata di Pordenone dal papà, militare di stanza nella base di Aviano. Si tratta di quello del medico dell'Ospedale civico di Pordenone che ha visitato la ragazza due giorni prima della morte, il 3 marzo scorso.

La giovanissima il primo marzo era rimasta vittima di un incidente sportivo: si era fatta male al ginocchio giocando a football americano. Ma quello che sembrava un banale infortunio si è trasformato in incubo.

Due giorni dopo l'infortunio, non passando il dolore, la ragazza è stata accompagna dal padre in ospedale, dove non è stata riscontrata alcuna frattura dopo essere stata sottoposta a una visita generale e una ortopedica, definite molto accurate, anche con radiografia ed ecografia al ginocchio. Dimessa con la prescrizione di un antidolorifico e qualche giorno di riposo, nella notte tra lunedì e martedì il dramma: la piccola è morta nel sonno ed è stata trovata nel letto dal genitore e dalla compagna.

La pm, Federica Urban, titolare del fascicolo aperto per il reato di omicidio colposo, ha anche nominato un collegio di consulenti tecnici che dovranno eseguire l'autopsia con l'obiettivo di accertare tempi, cause e modalità del decesso, e, eventualmente, se ci sono state colpe, errori od omissioni nelle pratiche medico-sanitarie, e inoltre se si fosse potuto evitare la morte. Tra le ipotesi, anche quella di una embolia causata da una trombosi venosa profonda dopo l'infortunio sportivo, ma il condizionale è d'obbligo.

Fanno parte del collegio Antonello Cirnelli, specialista in medicina legale, un pediatra, Elio Castagnola, e un cardiologo Cosimo Perrone. Lunedì sarà conferito l'incarico e martedì 12 marzo è previsto che si effettui l'esame autoptico. Il sette marzo scorso sul corpo della piccola lo stesso consulente Cirnelli ha eseguito una Tac.