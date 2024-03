Pordenone, 12enne trovata morta a letto dal papà: era stata in ospedale per un infortunio alla gamba La 12enne, di nazionalità statunitense, è stata trovata senza vita questa mattina dai suoi genitori: venerdì scorso si era infortunata a una gamba giocando a football. Indaga la magistratura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Dramma a Prata di Pordenone, dove una bambina di 12 anni di nazionalità statunitense è stata trovata senza vita questa mattina dai suoi genitori, che come ogni giorno erano andati a svegliarla affinché si preparasse per andare a scuola. Il decesso della bimba è stato segnalato alla Procura, che indaga sull'episodio: con ogni probabilità sarà disposta l'autopsia per accertare l'origine del malore.

Stando a quanto emerso la 12enne giocava a football americano alla base aerea americana di Aviano. Venerdì si sarebbe infortunata a un ginocchio durante un allenamento, e domenica sera è stata portata in ospedale perché continuava ad avere dolore alla gamba: i medici l'hanno sottoposta ad alcuni accertamenti – con radiografia ed ecografia, refertate con esito negativo -, al termine dei quali è stata subito dimessa. Questa notte il decesso, improvviso e inaspettato; i genitori hanno chiesto aiuto al 112, che ha inviato a Prata sia ambulanza che l'automedica. I soccorsi tuttavia si sono rivelati inutili.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire le cause della morte e stabilire se possa esserci un nesso con l'infortunio, apparentemente non grave, di cui è stata vittima la scorsa settimana. Il dolore alla gamba può rappresentare un segnale di allarme per eventuali complicanze di natura cardiaca, anche se la giovane età della paziente difficilmente, a primo acchito, faccia pensare a una patologia di questo tipo. L'ipotesi è la 12enne sia stata vittima di trombosi venosa profonda, che potrebbe aver generato un'embolia polmonare

L'allarme è stato lanciato dal padre attorno alle 9.30 di stamattina. L'uomo ha tentato di rianimare la piccola guidato telefonicamente dagli operatori del 112 della centrale operativa regionale. Quando sono giunti sul posto, gli specialisti sanitari hanno accertato che il decesso era avvenuto già da alcune ore, probabilmente nel corso della notte.