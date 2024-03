Morta nel sonno a 12 anni, forse un’embolia dopo un infortunio sportivo: attesa per l’autopsia Si attendono gli esami dell’autopsia per scoprire le cause della morte della 12enne trovata senza vita a letto dal papà, militare statunitense ad Aviano (Pordenone): il sospetto è che possa essersi sviluppata un’embolia dopo l’infortunio al ginocchio che la giovanissima aveva rimediato durante una partita di football americano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

È ancora giallo sulla morte della ragazzina di 12 anni trovata senza vita nel suo letto dal papà, militare americano di stanza alla Base di Aviano (Pordenone). In attesa degli esami dell'autopsia, a cui la giovanissima vittima verrà sottoposta nelle prossime ore, emergono alcune ipotesi su cosa possa essere successo.

La ragazzina da tre giorni prima della tragedia si lamentava per le conseguenze di un infortunio sportivo, uno scontro di gioco durante una partita di football americano disputata venerdì scorso. Il dolore al ginocchio non passava così domenica il padre l'ha accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone, dove è stata visitata e dove una radiografia ha escluso fratture. Avendo manifestato qualche linea di febbre, la piccola è stata anche sottoposta a tac polmonare che ha dato esito negativo.

È stata dimessa, ma il dolore al ginocchio è continuato nonostante gli antidolorifici. Poi martedì mattina la 12enne è stata trovata senza vita dal papà a letto nel loro appartamento di Puja, frazione di Prata di Pordenone. Il sospetto è che possa essersi sviluppata un'embolia. Ma al momento è soltanto un'ipotesi. Sarà il medico legale Antonello Cirnelli a condurre l'esame autoptico per comprendere le cause della morte della ragazzina, che apparentemente non presentava alcuna patologia.

Intanto, è lutto alla base militare di Aviano dove lavora il padre della giovane vittima. "Siamo profondamente addolorati dalla tragedia che ha sconvolto la nostra Wyvern Nation e la comunità locale. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questo evento straziante", si legge in una nota diffusa dal 31/o Fighter Wing, di stanza alla Base Usaf di Aviano. "Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento cosi difficile – hanno aggiunto dal Pubblic Affair Usa -. Il personale della scuola della Base ha informato i genitori ieri sera e ha parlato con gli studenti questa mattina. Servizi di assistenza e sostegno psicologico sono a disposizione degli studenti e di tutta la comunità".