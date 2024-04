Dobbiamo a David Beckham il video della reunion delle Spice Girls a 12 anni dall’ultima volta

video suggerito

A cura di Redazione Music

Galeotto fu un video di David Beckham al compleanno della moglie Victoria: l'ex nazionale inglese di calcio, infatti, ha girato alcuni video in cui si vedevano tutte le Spice Girls cantare, rendendo così, per pochi istanti, effettiva la reunion, al completo, di una delle band iconiche degli anni '90. Per una volta, quindi, nessuna speculazione sul ritorno delle cantanti, di cui da anni si racconta una nuova reunion in formazione completa, puntualmente smentita o, comunque, rimandata. C'è voluto il compleanno dei 50 anni di Victoria, che nella band era nota col nome di Posh Spice, per realizzare il sogno di tantissimi fan nostalgici.

Victoria Beckham, Geri Halliwell-Turner, Emma Bunton, Melanie “Mel C” Chisholm e Melanie “Mel B” Brown, infatti, si sono esibite sul palco del club privato Oswald di Londra durante la festa di compleanno di Posh Spice cantando uno dei loro maggiori successi, ovvero "Stop", canzone del 1997. Un momento importante per un'intera generazione, che David Beckham non si è lasciato sfuggire, conscio anch'egli dell'importanza dell'evento, e così lo ha filmato, con una sorta di video selfie che ha postarto taggando tutte le cantanti e con una semplice didascalia che recita: "Insomma, andiamo!".

Il video è diventato virale in pochissimo tempo ed è stato condiviso anche dalla stessa Victoria che ha scritto: "La migliore serata dui sempre. Tanti auguri a me, vi amo tutti tantissimo" a cui ha aggiunto anche l'hashtag #SpiceUpYourLife. Video condiviso anche da Mel B che ha commentato: "A proposito della scorsa notte". Le Spice Girls si formarono nel 1994 e in pochissimo tempo diventarono un fenomeno mondiale grazie al singolo di debutto "Wannabe", pochi anni dopo, era il 2000, però, l'avventura musicale finì, prima della reunion nel 2007 per un tour mondiale e poi nel 2018-2019 anche se senza Victoria Beckham. L'ultima volta che tutte e cinque le cantanti hanno cantato assieme su un palco è stata la performance per le Olimpiadi di Londra del 2012.

Pochi mesi fa, come avviene periodicamente, una delle cantanti ha parlato di un'eventuale reunion. Questa volta è toccato a Mel B che ha parlato della possibilità che tutte e cinque tornassero assieme per i 30 anni della loro carriera. In un'intervista al Times di Londra, infatti, la cantante ha detto: "Lo dico da sempre. Ma ora tra qualche settimana pubblicheremo davvero delle notizie davvero buone che coinvolgeranno tutti e cinque. Sarà il dono che continuerà a dare, senza dire troppo al riguardo. Mi metterò davvero nei guai". Per adesso, però, non è circolata alcuna notizia ufficiale.