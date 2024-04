Chiama ambulanza per un dolore all’addome, operata in arresto cardiaco: donna incinta muore con la sua bimba

video suggerito

Una donna di 30 anni è arrivata in arresto cardiaco all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto nella notte. La giovane, incinta al nono mese, è arrivata al pronto soccorso in condizioni disperate dopo che, durante il viaggio in ambulanza, aveva iniziato ad avvertire un forte dolore al petto. La donna aveva chiesto l'intervento del 118 per un'addominalgia e stava entrando in pronto soccorso quando il suo cuore si è fermato.

I medici sono intervenuti immediatamente con il massaggio cardiaco mentre gli specialisti del reparto di ostetricia hanno effettuato un taglio cesareo d'urgenza nel tentativo di salvare il bambino, purtroppo senza esito. Sia la donna che la bimba che portava in grembo sono morte in ospedale.

Stando a quanto emerso, i medici hanno continuato ad operare il massaggio cardiaco sulla paziente anche durante l’eccezionale intervento di parto cesareo in condizioni estreme. Purtroppo però gli sforzi dei medici non sono bastati e la 30enne è deceduta insieme alla figlioletta. La vittima era al nono mese di gestazione e aveva chiamato il 118 per un forte dolore all'addome.

Le cause che hanno portato la giovane all'arresto cardiaco saranno accertate nelle prossime ore dal personale medico, che si è stretto attorno ai familiari della 30enne, distrutti dal dolore. Stando alle prime informazioni arrivate ai media locali, l'ambulanza è intervenuta tempestivamente dopo la prima telefonata della 30enne che aveva accusato un dolore addominale durante la notte. Il trasporto in ospedale è stato disposto subito, ma con l'arresto cardiaco per lei non vi è stato nulla da fare.

Il sanitari hanno provato a salvare la bambina che la donna portava in grembo operando un cesareo, ma per la mamma e per la bimba non vi è stato niente da fare ed entrambe sono decedute subito dopo l'operazione.