Dodicenne morta nel sonno, la Procura di Pordenone apre inchiesta per omicidio colposo La Procura di Pordenone ha aperto una inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte della 12enne americana trovata cadavere dal papà, militare alla base di Aviano, nel suo letto per scoprire le cause del decesso.

A cura di Ida Artiaco

La Procura di Pordenone ha aperto una inchiesta per omicidio colposo al momento a carico di ignoti per la morte della 12enne di nazionalità statunitense trovata cadavere a letto a Prata di Pordenone dal padre, militare americano di stanza alla base Usaf di Aviano.

La ragazzina giovedì scorso si era fatta male al ginocchio giocando ad una partita di football americano all'interno della base militare. Non andando via il dolore, domenica il padre l'ha accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone dove non sono state riscontrate fratture e dove anche una tac polmonare, a cui la 12enne è stata sottoposta perché manifestava febbre, ha dato esito negativo.

Tornata a casa, il dolore non è diminuito, nonostante le fosse state prescritto un antidolorifico, e martedì mattina è stata fatta la tragica scoperta del decesso dell'adolescente. È stato il papà a trovarla senza vita nel suo letto. Nonostante i tentativi di rianimazione, quando i sanitari del 118 sono arrivati nell'abitazione che si trova nella frazione di Puja non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Gli inquirenti vogliono far luce su quanto successo e scoprire le cause della morte della 12enne che pare non soffrisse di alcuna pregressa patologia. Tra le ipotesi, anche quella di una embolia causata da una trombosi venosa profonda dopo l'infortunio sportivo, ma il condizionale è d'obbligo. Sarà importante scoprire cosa emergerà dai risultati dell'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. È possibile che verranno acquisite informazioni sia dall'ospedale dove la 12enne era stata accompagnata per accertamenti sia dalla squadra di football dove giocava.