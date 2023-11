Morta Domenica Ercolani, la nonna più vecchia d’Italia aveva 113 anni: “Il segreto è essere buoni” Nonna Nina, nata il 3 luglio 1910 a Urbino, sempre nelle Marche, era diventata la donna più anziana d’Italia lo scorso anno. “Per stare bene bisogna essere buoni” diceva a chi le chiedeva il segreto di una vita così lunga.

A cura di Antonio Palma

Addio alla nonna d’Italia, è morta alla veneranda età di 113 anni Domenica Ercolani, per tutti Nina, la donna più anziana d’Italia. La pensionata marchigiana, sopravvissuta a due guerre mondiali e a due pandemie, la Spagnola del 1918 e il Covid, è deceduta venerdì scorso nella sua casa di Pesaro dove viveva con la sua famiglia.

Nonna Nina, nata il 3 luglio 1910 a Urbino, sempre nelle Marche, era diventata la donna più anziana d’Italia lo scorso anno con il decesso della 112enne Angela Tiraboschi. Nel luglio scorso aveva festeggiato il suo ultimo compleanno che l’aveva portata a spegnere ben 113 candeline. Un invidiabile traguardo, ancora più straordinario perché era dal 2019 che tra le persone italiane non si registravano 113enni.

Un traguardo strepitoso raggiunto in condizioni di salute ottimali per una persona di quella età. Domenica Ercolani infatti non era solo lucida ma anche con un fisico invidiabile, sena particolari patologie. "Un fisico eccezionale" l'aveva definita infatti il suo medico. Come riporta Il Resto del Carlino, il decesso è avvenuto per "cachessia senile", più semplicemente Domenica Ercolani è morta "di vecchiaia".

Leggi anche Bimba di 11 anni va a trovare la nonna ma incontra lo zio che la violenta: arrestato 66enne

Ultima di cinque figli e moglie di un capostazione, aveva sempre fatto la casalinga, spostandosi con il marito prima a Urbania e quindi a Pesaro. Col coniuge avevano avuto due figli, tra cui la 87enne Alessandra Rupalti che è rimasta con lei fino all’ultimo mentre l'altro figlio era morto decenni fa.

Da tempo ovviamente non usciva più e la sua vita si svolgeva tra le mura di casa tra radio e tv ma era perfettamente lucida e capace. “È sempre stata una roccia” ha raccontato il medico. A chi le chiedeva il segreto di una vita così lunga lei rispondeva che "Per stare bene bisogna essere buoni".

Con il decesso di Domenica Ercolani, ora la donna più anziana d’Italia è Claudia Baccarini, faentina nata nello stesso anno di nonna Nina, il 1910, ma qualche mese dopo. La pensionata infatti ha appena compiuto 113 anni nell’ottobre scorso.