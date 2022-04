Monte Zerbion, bloccata nella neve con abiti troppo leggeri: morta escursionista 53enne Aurora Avasilichioaie, 53enne romena, era residente a Ivrea dove lavorava come badante. Era ricoverata in Svizzera in stato di ipotermia grave dopo l’escursione di domenica sul massiccio del Monte Rosa in Valle d’Aosta.

A cura di Biagio Chiariello

È morta dopo essere stata vittima di un grave ipotermia Aurora Avasilichioaie, l’escursionista di 53 anni di Ivrea (Torino) soccorsa nella notte tra domenica e lunedì sul Monte Zerbion, sul massiccio del Monte Rosa in Valle d'Aosta. Era reduce da un’escursione affrontata con indumenti leggeri a 2.700 metri di quota. Trasportata in elicottero all'ospedale di Losanna, in un centro specializzato, e non aveva mai ripreso conoscenza.

Aurora Avasilichioaie, cittadina romena di 53 anni, era residente a Ivrea dove lavorava come badante. Domenica pomeriggio era partita dal Canavese, in Piemonte, per un’escursione su un percorso che già aveva affrontato in passato ma in condizioni estive. Si era vestita con abbigliamento leggero e scarpe da trekking. Una volta raggiunta la vetta, lunga la discesa era rimasta bloccata sul sentiero innevato, all’altezza del Col Portola, a circa 2.400 metri. Con il tramonto, la donna aveva iniziato ad avvertire il freddo e così aveva contattato il marito, che si trova in Romania. Gli aveva inviato anche la propria posizione gps, poi inoltrata ai soccorritori valdostani. "Se avesse avuto dei ramponcini sarebbe scesa agevolmente”, spiegano questi ultimi, che l’hanno trovata riversa lungo il sentiero con accanto una torcia, ancora accesa.

Aurora era stata caricata sull'elicottero dell'Air Zermatt intorno alle 3 di notte. Le sue condizioni erano state da subito giudicate gravissime dai soccorritori, tanto da convincere il medico rianimatore a consigliare il trasporto all'ospedale di Losanna. Purtroppo non si è mai ripresa.