Molestata e pedinata per strada, incubo per una 13enne a Cuneo: “Seguita fin sotto casa”

Una ragazzina di 13 anni di Cuneo sarebbe stata avvicinata da un ragazzo in pieno giorno, molestata e pedinata fin sotto casa. Indagini in corso: al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza per scoprire l’identità dell’aggressore.

Sarebbe stata molestata e pedinata in pieno giorno, poi seguita fin sotto casa. È questo l'incubo che avrebbe vissuto una ragazzina di 13 anni di Cuneo lo scorso lunedì mattina. Sui fatti indagano i carabinieri della città piemontese dopo che la giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da un ragazzo, la cui età non è stata precisata, nei pressi del Rondò dei Talenti, uno spazio educativo meta di molti giovani in città.

Mentre stava raggiungendo un'amica, il ragazzo le avrebbe proposto con insistenza di appartarsi in una via laterale. La 13enne racconta di essere stata anche palpeggiata: terrorizzata, è tornata sui suoi passi ma è stata seguita dal molestatore fin sotto casa.

Le forze dell'ordine si sono attivate per rintracciare l'autore del gesto, raccogliendo testimonianze e controllando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Sono ancora in corso accertamenti

"Non è accettabile che ragazze di 13 anni non possano più camminare da sole per le vie centrali in pieno giorno senza temere aggressioni o molestie: è imprescindibile garantire la tutela dei minori e dei cittadini", ha detto Isabella Bodino, referente provinciale di Azzurro Donna, l'organizzazione femminile di Forza Italia, a cui si sono rivolte la vittima e i suoi familiari, dopo la denuncia. "È l’ultimo di una lunga serie di casi: altre fonti sostengono che episodi del genere si sarebbero già verificati, ma non sempre le famiglie hanno sporto denuncia, forse per paura, forse per rassegnazione. Cuneo non è una metropoli, con le sue dimensioni ridotte ed una comunità che fino a pochi anni fa si distingueva per tranquillità e qualità della vita", ha aggiunto.