Molesta e tenta di baciare una 16enne fuori dalla stazione di Iglesias: un passante sente le urla e la salva

Un 18enne algerino avrebbe bloccato una 16enne a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Iglesias. L’ha molestata e ha provato più volte a baciarla. Poco dopo è stato arrestato.

Tentata violenza sessuale a Iglesias, in Sardegna. Un 18enne algerino avrebbe bloccato una 16enne a pochi passi dalla stazione ferroviaria: qui l'ha molestata e ha provato più volte a baciarla. La giovane ha urlato richiamando le attenzioni di un passante. In questo modo la situazione non si è aggravate.

I carabinieri, poco dopo che al 112 è arrivata la richiesta di aiuta della vittima, hanno arrestato il 18enne: è già noto alle forze dell'ordine ed è domiciliato al Centro di accoglienza straordinaria di Monastir (Cagliari). Il provvedimento è stato convalidato oggi: l'arrestato è stato sottoposto all'obbligo di firma.

A salvare la giovane è stata una persona che ha sentito le urla della ragazza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che nel giro di breve tempo sono riusciti a identificarlo e arrestarlo. Da qui sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso.