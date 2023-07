Modena, il corpo di un 18enne trovato vicino ai binari della stazione: indaga la Polfer La scorsa notte intorno alle due alla stazione ferroviaria di Castelfanco Emilia, in provincia di Modena, è stato ritrovato il cadavere di un ragazzo di appena 18 anni nei pressi dei binari del treno.

Dramma la scorsa notte alla stazione ferroviaria di Castelfanco Emilia, in provincia di Modena, dove intorno alle due è stato ritrovato il cadavere di un ragazzo di appena 18 anni nei pressi dei binari del treno. A dare l’allarme è stato un macchinista di un convoglio regionale che ha riferito alla centrale operativa di aver udito un rumore simile a un urto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia: al momento non si esclude nessuna pista. La circolazione è stata sospesa per tre ore, ovvero fino alle 5, per consentire alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi di legge.

Un mese fa altri due giovani investiti da un treno: uno morto, l'altro ferito

Poco meno di un mese fa, il 25 giugno, due giovani sono stati travolti da un treno mentre attraversavano i binari, poco lontano dalla stazione di Mestre. Uno di loro è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. Il sopravvissuto ha successivamente detto ai soccorritori che avevano deciso di superare i binari, all'altezza del centro Vega, per effettuare un prelievo bancomat ad uno sportello che si trovava dall'altra parte della sede ferroviaria. La vittima aveva 25 anni, il suo amico, ferito molto gravemente, 23. Il treno che li ha travolti, era partito poco prima dalla stazione di Venezia. All' altezza del centro Vega, alle porte di Mestre, il macchinista li ha visti spuntare all'improvviso sul primo binario; ha tentato una frenata disperata ma non ha potuto evitare l'impatto. Il 25enne è deceduto all'istante.