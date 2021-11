Modena, donna in bici travolta e uccisa da un’auto pirata Una donna di 52 anni di origini serbe è stata investita e uccisa intorno all’una della scorsa notte a Modena da un’auto che non si è poi fermata per soccorrerla.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Una donna di 52 anni di origini serbe è stata investita e uccisa intorno all'una della scorsa notte a Modena da un'auto che non si è poi fermata per prestare soccorso: l'incidente è avvenuto lungo via Vignolese, poco dopo l’incrocio con via del Pozzo, all’altezza della fermata dell’autobus e subito prima del forno Crisitini. Sia la donna che la vettura che l'ha travolta procedevano nello stesso senso di marcia, in direzione periferica, lungo una strada resa ancor più pericolosa dalla pioggia. Sul posto sono subito accorse ambulanza e automedica del 118 insieme a diverse pattuglie della polizia locale. Il personale sanitario ha tentato di rianimare la ciclista ma per lei purtroppo non c’era più niente da fare. La vittima era ormai nelle vicinanze della sua abitazione.

La 52enne, della quale non si conosce ancora l'identità, è morta a causa di un'auto pirata. Stando alle prime testimonianze raccolte dagli agenti di polizia il conducente della vettura avrebbe sbandato prima di investire la ciclista. Poi, dopo averla scaraventata a terra, si sarebbe dileguato senza prestare soccorso; immediatamente è cominciato il lavoro degli agenti per risalire all'identità del guidatore. Determinanti potrebbero essere i filmati registrati dalle telecamere della zona, il cui esame è già in corso: gli indizi raccolti andranno poi confrontati con alcuni frammenti della macchina lasciati sull’asfalto nell’impatto con la bicicletta.

Nei primi 6 mesi del 2021 486 episodi di pirateria stradale

Secondo l’Osservatorio ASAPS nei primi sei mesi del 2021 sono stati 486 gli episodi di pirateria stradale gravi; nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati esattamente cento di meno. I morti nel primo semestre 2021 sono stati 52 e 547 le persone ferite. Nello stesso periodo del 2020 i morti erano stati 33 e i feriti 463. L’aumento delle vittime mortali è del 57,6% e quello dei feriti è del 18,1%.