Mistero al ristorante stellato: rubano bottiglie da 6 euro ma distruggono quelle costose, cibo e bicchieri I malviventi si sono intrufolati in sala, cucina e persino nella cantina del rinomato ristorante stellato "la Zanzara" a Codigoro, Ferrara, distruggendo tutto ma senza portare via nulla di valore. "Rubate bottiglie di vino da 6 euro mentre quelle più costose sono state distrutte e hanno gettato a terra circa 5mila euro di pesce" spiegano i gestori, danni per 50mila euro.

A cura di Antonio Palma

È un vero e proprio rompicapo quanto accaduto in un ristorante stellato di Codigoro, a Ferrara, “la Zanzara”, dove nottetempo dei malviventi si sono intrufolati in sala, cucina e persino nella cantina del rinomato locale distruggendo tutto per danni valutati in oltre 50mila euro ma senza portare via nulla di valore.

Il raid notturno è scattato poco dopo la chiusura del locale nella notte tra giovedì e venerdì. I proprietari sono stati allertati dall’allarme intorno all’una e si sono recati sul posto, che dista poco da casa loro, trovandosi di fronte alla terribile scena di distruzione.

I ladri si sono scagliati su attrezzatura informatica e strumenti vari ma poi sono passati alla cucina, gettando a terra in giardino alimenti di qualità conservati in frigo, e arrivando infine a distruggere anche bicchieri e altri oggetti in sala e persino decine di bottiglie di vino e alcolici tenuti in cantina. Non solo, in una sorta di accanimento hanno anche aperto tutti i rubinetti di bagni e cucina allagando ogni cosa.

Alla fine sono scappati portandosi qualche bottiglia di vino da pochi euro e la vecchia auto di servizio parcheggiata all’esterno ma senza soldi o altri oggetti di valore. Un comportamento a cui i proprietari non riescono a dare una spiegazione plausibile.

“Non c’erano soldi da rubare, forse qualcuno ha voluto fare un dispetto. È stata rubata un’automobile senza valore commerciale, sono state rubate bottiglie da 6 euro mentre quelle più costose sono state distrutte e rovesciate” ha racconto a la Nuova Ferrara, uno dei proprietari Samuele Bison, rivelando: “sono stati gettati a terra circa 5mila euro di pesce, distrutti 60 bicchieri di cristallo e ci sono danni le lampade e impianto elettrico, per via dell’acqua che ha allagato tutto”.

“Non abbiamo sospetti di alcun genere. Non abbiamo mai ricevuto minacce e non sappiamo proprio dove poterci orientare” ha aggiunto spiegando che sono stati chiamati subito i carabinieri e denunciato il fatto. Mentre i gestori del ristorante stellato si stanno mobilitando per ripristinare la struttura che rimarrà chiusa nel weekend e nei prossimi giorni, gli inquirenti hanno acquisito i video delle telecamere di sorveglianza per indagare sui responsabili del gesto.