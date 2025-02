video suggerito

Minaccia di morte e strappa i capelli alla moglie davanti al figlio piccolo: arrestato e già scarcerato Un uomo di 27 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri nella frazione di San Pietro in Vincoli, a Ravenna. Da anni ha sottoposta la moglie a un clima di terrore. Dopo l'udienza di convalida è stato scarcerato, ma ha il divieto di avvicinamento nei confronti della donna.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Da anni avrebbe sottoposto la moglie a un clima di terrore all'interno delle mura domestiche. Un uomo di 27 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri nella frazione di San Pietro in Vincoli, a Ravenna. Dovrà rispondere dall'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la moglie da tempo era vittima di minacce, insulti e aggressioni fisiche. Subendo continui maltrattamenti da parte del marito. Tra gli episodi più gravi, anche lo strappo dei capelli e le pensanti minacce di morte. Tutto è avvenuto davanti al figlio minorenne. Per questo all'arrestato è stata contestata l'accusa dell'aggravante.

L'arresto è avvenuto la sera di lunedì 24 febbraio quando la vittima, dopo l'ennesimo episodio, ha chiamato il 112. L'uomo, difeso dall’avvocato Carlo Benini, è stato sottoposto all'interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Andrea Galanti e subito dopo è stato scarcerato. Nei suoi confronti sono scattate due misure cautelari, ovvero il divieto di avvicinarsi alla moglie e di avere qualsiasi contatto con lei, oltre all’allontanamento dalla casa coniugale.