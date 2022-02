Michele Cilli scomparso a Barletta, la segnalazione anonima: “Un’auto incendiata nella stessa notte” Un’auto è stata incendiata intorno alle 4 di mattina del 16 gennaio, orario compatibile con la scomparsa del 24enne Michele Cilli. Il criminologo Gianni Spoletti ha fatto sapere alla stampa il contenuto della memoria ora nelle mani della Procura. Si tratta di una segnalazione anonima.

Si aggiunge un nuovo tassello alle indagini relative alla scomparsa di Michele Cilli, giovane di 24 anni scomparso da Barletta il 16 gennaio scorso. Il criminologo Gianni Spoletti e il legale della famiglia, Michele Cocchiarole, hanno fatto sapere alla stampa che una fonte anonima ha segnalato l'incendio di un'automobile proprio nella notte della scomparsa di Cilli. Il contenuto della memoria è stato consegnato alla Procura. Secondo le ricostruzioni delle ultime ore prima della scomparsa, il 24enne sarebbe salito sull'auto di un ragazzo con il quale in passato aveva avuto degli screzi poi risolti. La nuova dichiarazione sull'incendio di un auto avvenuto nelle campagne barlettane intorno alle 4 del mattino (orario compatibile con la scomparsa del ragazzo) è rilevante per gli inquirenti e apre nuovi scenari sulle indagini.

Non è ovviamente accertato alcun nesso tra la scomparsa e l'incendio. I consulenti della famiglia, però, chiedono ulteriori verifiche su quest'aspetto e che gli inquirenti tengano conto della segnalazione ricevuta. La Procura mantiene il massimo riserbo sulle indagini. Secondo l'avvocato Cocchiarole, che segue il caso del 24enne scomparso, si sta seguendo la pista del coinvolgimento della criminalità organizzata.

Secondo quanto raccontato dal fratello di Michele Cilli, la sera del 16 gennaio il 24enne era in compagnia della sua fidanzata e di alcuni amici. Si era allontanato dalla festa di compleanno alla quale era stato invitato per salire a bordo di una Golf nera guidata da un suo conoscente, un ragazzo con il quale aveva avuto degli screzi tempo prima che poi però erano stati risolti. A detta del fratello di Cilli, dopo un'ora dall'allontanamento il giovane ha fatto ritorno davanti al locale senza Michele. Ha suonato più volte il clacson per chiedere alla fidanzata di salire a bordo e poi si è allontanato. Cilli, invece, non ha più fatto ritorno.