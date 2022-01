Barletta, il 24enne Michele Cilli scomparso dopo una festa. La madre: “Siamo disperati: chi sa, parli” È scomparso sabato 15 gennaio da Barletta il 24enne Michele Cilli, dopo essere stato visto per l’ultima volta a una festa. L’appello della madre: “Chiunque sappia qualcosa, parli”

A cura di Chiara Ammendola

Michele Cilli (Facebook)

Ha detto alla madre che sarebbe andato a casa a pranzo il giorno dopo, come ogni domenica, ma Michele Cilli alla porta non ha mai suonato. Ha trascorso il sabato sera in un locale, poi di lui si è persa ogni traccia. Sono giorni di apprensione per la famiglia del 24enne scomparso da Barletta nella notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio. La madre ha lanciato un ennesimo appello nel quale invita chiunque sappia qualcosa a farsi avanti: "Chiunque abbia notizie di mio figlio mi faccia sapere – le parole di Maria Comitangelo – siamo disperati non ce la faccio più. Voglio solo ritrovare mio figlio".

Del caso si stanno occupando gli agenti del commissariato di polizia di Barletta, che domenica pomeriggio hanno raccolto la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia. Secondo quanto ricostruito finora sembra che il giovane sia uscito di casa intorno alle 9 di sera salutando la madre e dandole appuntamento al giorno dopo per pranzo: poi si è recato a una festa di un amico che si teneva presso un locale di piazza 13 Febbraio, a pochi passi dal castello di Barletta. Ed è qui che è stato avvistato l'ultima volta quando, poco dopo l'una di notte, ha incontrato un conoscente col quale ha bevuto un drink e si è poi allontanato lasciando lì il suo gruppo di amici. La sua auto è stata ritrovata il giorno dopo poco distante dal locale: all'interno il suo giubbotto e le chiavi di casa. Segno del fatto che probabilmente si è allontanato nell'auto di qualcun altro, non è chiaro se in maniera volontaria o meno. Il giovane, come spiegato anche dalla madre, non aveva con sé un cellulare.

Alto un metro e 70 centimetri, Michele ha gli occhi e i capelli castani. Al momento della scomparsa indossava una camicia a fondo jeans blu scuro con scritte rosse, sciarpa e pantaloni neri. Indossa occhiali da vista con montatura nera e ha diversi tatuaggi, tra i quali uno su una mano con la scritta "game over". Gli inquirenti stanno indagando sulla vita del 24enne per capire se vi siano frequentazioni o ambienti che possano destare preoccupazione o lo colleghino a particolari luoghi. "Qualsiasi persona abbia visto questo ragazzo può contattarmi. Mio figlio è scomparso sabato notte. Aiutateci, vi prego", ha scritto la madre in un post Facebook condiviso martedì sulla propria bacheca Facebook. Della scomparsa di Michele Cilli se ne sta occupando anche il programma tv condotto da Federica Sciarelli "Chi l'ha visto?".