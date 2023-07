“Mia madre è morta per colpa mia”: arrestata 60enne, teneva l’anziana legata al letto in casa I fatti sono avvenuti in provincia di Savona, in una casa in pessime condizioni igieniche situata in una zona isolata e raggiungibile solo a piedi. La 60enne è stata arrestata per maltrattamenti e sequestro di persona.

A cura di Biagio Chiariello

"Venite subito, mia madre è morta è colpa mia… è colpa mia". È la telefonata arrivata al 112 nella mattinata di ieri, domenica 9 luglio, da parte di una donna di Stella, nel savonese. Subito dopo i carabinieri hanno raggiunto la casa isolata e la donna, 60 anni, è stata arrestata per maltrattamenti aggravati e sequestro di persona. Niente da fare per la madre, ormai già priva di vita all'arrivo dei soccorsi.

Gli inquirenti, giunti all’abitazione, situata in località Ritani, una zona isolata e raggiungibile solo a piedi dopo aver percorso un sentiero di circa 500 metri in un'area boschiva impervia, hanno immediatamente riscontrato una situazione di evidente e grave disagio e degrado.

Secondo quanto accertato, la figlia faceva vivere l'anziana madre in una stanza di pochi metri quadrati, ingombra di ogni genere di oggetto e il letto in cui l'anziana dormiva era in pessime condizioni igieniche.

A suo dire, la 60enne la legava al letto con cordini e collari per cani in tessuto e metallici per evitare che alla madre potesse capitare incidenti domestici. Anche per questo motivo bloccava la porta con una sbarra di ferro così che non uscisse fuori casa, a sua insaputa, di notte. A ben vedere l’immobile era comunque così isolato da rendere di fatto impossibile all'anziana donna, viste le sue precarie condizioni di salute, di allontanarsi autonomamente qualora volesse farlo.

Ad ogni modo, per cause in corso di accertamento, l'invalida probabilmente ha provato di alzarsi dal letto e, forse per un malore, è morta. La figlia a quel punto ha tagliato la corda che le impediva di muoversi e ha tentato di rianimarla, ma senza successo, così ha chiamato i soccorsi.

La 60enne si trova ora in stato di arresto, in attesa del giudizio di convalida.