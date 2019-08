L'anticiclone nord africano che tanto caldo e afa ha portato nei giorni scorsi si è ritirato a latitudini più consone. Ora il quadro meteorologico generale sull'Italia passa sotto il dominio di un'alta pressione delle Azzorre, caratterizzata da temperature meno roventi e soprattutto meno afose. Insomma, ci stiamo preparando a vivere un weekend piuttosto stabile, soleggiato e con temperature sì in graduale crescita, ma non eccessive.

Il meteo oggi, sabato 14 agosto

Oggi, sabato 17 agosto, fin dal mattino la situazione sarà abbastanza tranquilla, anche se non mancherà qualche nuvola di passaggio soprattutto sulle regioni del nord. Nel pomeriggio assisteremo al consueto fiorire di nuvole cumuliformi a ridosso dei rilievi, soprattutto quelli alpini dove non si possono escludere isolati e brevi acquazzoni. Le temperature faranno registrare solo un moderato e lieve incremento su tutto il Paese.

Previsioni domenica 18 agosto

Arriviamo a domani, domenica 18 agosto, altra giornata caratterizzata da un tempo piuttosto stabile. Non mancheranno le solite nubi pomeridiane a ridosso dei rilievi, specie su quelli alpini e in parte sulle dorsali appenniniche. Da segnalare solo un incremento della nuvolosità in serata sulle Alpi del Nord Ovest, dove potrà scoppiare qualche temporale, limitatamente però alle zone di confine.

Sotto il profilo termico ci attendiamo un'ulteriore e generale risalita dei termometri a causa di un primo timido rinforzo dei venti caldi in arrivo dal nord Africa.