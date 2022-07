Meteo, tornano i temporali: quando e dove pioverà in settimana Dalla serata di oggi, lunedì 25 luglio, e almeno fino a venerdì prossimo tornano i temporali in Italia, in particolare al Nord, e le temperature si abbasseranno a causa di un vortice di aria fresca: ecco dove e quando.

A cura di Ida Artiaco

Dopo il caldo record degli ultimi giorni, sta per arrivare in Italia una perturbazione che porterà pioggia, accompagnata anche da fenomeni violenti, come la grandine, e un po' di tregua dall'afa dell'anticiclone africano. A partire dalla serata di oggi, lunedì 25 luglio, un vortice di aria più fresca farà abbassare le temperature, soprattutto sulle regioni del Nord.

Dove pioverà da domani in Italia

Il passaggio di un vortice di aria fresca sul Nord Europa provocherà una veloce passata temporalesca sull'arco alpino e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto tra stasera e domani, martedì 26 luglio.

Entro la fine della giornata alcuni rovesci anche temporaleschi potrebbero spingersi fino all'Emilia Romagna con grandine e violenti colpi di vento. Visti i forti contrasti termici che si verranno a creare tra l'aria preesistente bollente e quella più fresca in arrivo, non si può escludere il rischio di fenomeni anche di forte intensità come quelli appena descritti.

Le previsioni meteo della settimana

Mentre al Nord, secondo le previsioni della settimana appena cominciata, regnerà l'instabilità, al Sud continuerà ad esserci sole e caldo.

Fino almeno a venerdì 30 molti settori settentrionali continueranno a rimanere in un contesto di instabilità specie a ridosso dei rilievi dove specialmente nelle ore più calde rimarrà alta la possibilità di rovesci. Qui si registreranno anche temperature più vicine alla norma. Sul resto del Paese, invece, si confermerà un quadro caratterizzato dal grande caldo.

Poi, nell'ultimo weekend di luglio, nello scenario attualmente più probabile, il tempo dovrebbe tornare stabile anche al Nord. Ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire se queste previsioni saranno rispettate.