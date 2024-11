video suggerito

Meteo stabile nel weekend, poi torna il maltempo con rovesci e neve anche a bassa quota: le previsioni Dopo un inizio di weekend con meteo stabile, la giornata di oggi, domenica 17 novembre, mostrerà i primi segnali di cambiamento che verranno confermati durante la settimana. Previste nuvolosità e deboli piogge, in particolare al Centro-Nord. Mentre per la prossima settimana i modelli confermano l'avvento di una fase più turbolenta su tutta Italia. Le previsioni.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Dopo un inizio di weekend con meteo stabile, la giornata di oggi, domenica 17 novembre, mostrerà i primi segnali di cambiamento che verranno confermati durante la settimana. Oggi sono previste nuvolosità e deboli piogge, in particolare al Centro-Nord.

Mentre per la prossima settimana i modelli confermano l’avvento di una fase più turbolenta su tutta l'Italia. Potrebbe infatti verificarsi il transito di tre perturbazioni atlantiche. La prima tra lunedì e martedì, le altre tra mercoledì e venerdì, quando dovrebbe verificarsi che la prima irruzione di aria artica della stagione.

Questa potrebbe portare condizioni avverse di stampo invernale, con piogge anche localmente abbondanti e un crollo significativo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali, ma soprattutto l’arrivo di nevicate sulle Alpi anche sotto i 1000 metri.

Meteo domenica 17 novembre: piogge deboli su Liguria e alta Toscana

La giornata di oggi, domenica 17 novembre, sarà interessata da un graduale peggioramento delle condizioni meteo al Centro-Nord, con piogge soltanto tra Liguria e alta Toscana. Previsto cielo coperto in Pianura Padana e lungo molti tratti delle coste tirreniche, con nuvolosità irregolare in Umbria, Marche e Sardegna.

Tempo più soleggiato altrove, ma con nubi in aumento verso sera sulle Alpi. Le temperature minime saranno in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna (in generale sopra lo zero alle basse quote). Le massime saliranno al Centro-Sud, mentre scenderanno leggermente al Nord-Est.

Le previsioni meteo per la settimana di lunedì 18 novembre

La settimana in arrivo, che inizierà con la giornata di lunedì 18 novembre, si prospetta molto dinamica. Dopo i locali piovaschi di domenica e lunedì, anche martedì 19 avremo correnti occidentali miti sull’Italia che porteranno un po’ di nubi su gran parte del nostro Paese ma senza precipitazioni significative.

Nella notte di mercoledì 20, invece, è atteso l'arrivo di un fronte freddo proveniente dall’Atlantico settentrionale che porterà nevicate sulle Alpi, anche molto abbondanti sulle zone di confine. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni su Emilia-Romagna, nelle zone interne del Centro e sui settori meridionali tirrenici.

La seconda parte della settimana rimane ancora incerta. A partire dal pomeriggio della giornata di giovedì 21 novembre una nuova perturbazione potrebbe raggiungere alcuni settori del Nord Italia e della Toscana con possibili nevicate sulle Alpi, anche a quote basse, e un calo delle temperature in tutte le regioni.