Meteo, quando arriva il freddo: ultimi giorni col sole, poi pioggia e temperature giù di 10 gradi Secondo le ultime previsioni meteo, il caldo ha letteralmente le ore contate: nei prossimi giorni arriveranno pioggia e freddo sulle regioni del Nord. Ma la vera svolta su tutta la penisola ci sarà da venerdì 4 novembre, quando le temperature potranno diminuire fino a 10 gradi centigradi.

A cura di Ida Artiaco

Ultimi giorni di caldo in Italia. Dopo il passaggio dell'anticiclone africano che ha portato sole e alte temperature sul nostro Paese fino al ponte di Ognissanti, arriva il freddo con piogge e prime nevi.

È quanto rivelato dalle previsioni meteo dei prossimi giorni: la vera svolta ci sarà venerdì 4 novembre, quando un vortice ciclonico attraverserà praticamente tutta l'Italia portando dietro di sé rovesci e maltempo.

Le prime regioni a rischio pioggia

Già da oggi, martedì 1 novembre, si cominceranno ad avere le prime piogge, ma non su tutta l'Italia. Una prima debole perturbazione porterà qualche rovescio al Nord-Ovest e sarà seguita da un contenuto calo delle temperature al Nord e sulle regioni tirreniche.

Nel pomeriggio annuvolamenti saranno in aumento anche nella zona di Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna e qualche possibile pioggia sull’Appennino settentrionale, Toscana e Liguria.

Nel resto della Penisola continuerà ad esserci il sole, con temperature ben al di sopra della media stagionale soprattutto al Sud e sulle Isole. La colonnina di mercurio comincerà ad abbassarsi tra mercoledì 2 e giovedì 3 anche nelle regioni del Centro ma la vera svolta per quanto riguarda il freddo ci sarà non prima di venerdì 4 novembre.

Da venerdì 4 novembre freddo ovunque sull'Italia

Da venerdì 4 novembre, infatti, un vortice ciclonico attraverserà praticamente tutta l'Italia portando dietro di sé non solo una lunga scia di precipitazioni, ma un crollo dei termometri. Entro il prossimo weekend le temperature potrebbero diminuire anche di 10 gradi, in maniera repentina. Si passerà da un clima quasi estivo ad uno più invernale in meno di 48 ore.

Sempre venerdì la neve potrà cadere neve fino a 1500 metri sulle Alpi e a quote più elevate lungo l'Appennino.