Meteo, nuove ondate di calore e allerta caldo oggi 10 agosto: quali sono le città da bollino rosso Nelle giornate di oggi e domani l'anticiclone africano Caronte porterà un sensibile aumento delle temperature sull'Italia. Boom di bollini rossi del ministero della Salute per le ondate di calore.

A cura di Redazione Meteo

Di weekend "più caldo dell’anno" hanno parlato diversi meteorologi, e anche il ministero della Salute con il suo bollettino sulle ondate di calore sembra confermare che oggi e domani saranno giornate bollenti. E infatti oggi, sabato 10 agosto, diventano 9 i bollini rossi – il livello massimo di rischio – diffusi dal ministero della Salute, domenica ne saranno ben 14. Bollino rosso oggi a Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma.

Quali sono le città da bollino rosso oggi 10 agosto: l'elenco

Il livello 3 (bollino rosso) del ministero della Salute indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini piccoli e persone affette da malattie croniche. Come ricorda il ministero, tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Sabato 10 agosto nell’elenco dei bollini rossi troviamo Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Aumentano anche i bollini arancione: Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Domani, domenica 11 agosto, i bollini rossi saranno 14 secondo i dati già diffusi: nella lista finiranno anche Bolzano, Genova, Napoli, Verona e Viterbo.

Temperature in aumento e afa, le previsioni meteo di sabato 10 agosto

Secondo gli esperti meteo, nelle giornate di oggi e domani l'anticiclone africano Caronte porterà un sensibile aumento delle temperature sull'Italia, da Nord a Sud. Si attendono, spiega il Centro Meteo Italiano, temperature in ulteriore aumento e anomalie positive anche nell'ordine di 8 gradi.

Oggi, sabato 10 agosto, al Nord atteso tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo su Alpi e Appennino con isolati rovesci sulle Alpi occidentali. Sereno o poco nuvoloso ovunque in serata. Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con prevalenza di cieli sereni, al pomeriggio qualche addensamento nelle zone interne ma con tempo asciutto o al più qualche fenomeno isolato. Al Sud al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, al pomeriggio qualche nube nelle zone interne specie di Calabria e Sicilia con locali acquazzoni.