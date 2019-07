Il meteo del weekend 2-3 e 4 agosto indica caldo intenso che interesserà soprattutto il Sud Italia con temperature che raggiungeranno punte fino a 40 gradi. Al Centro-Nord le temperature saranno invece meno roventi ma il caldo si farà comunque sentire, sopratutto sulle zone interne. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo che interessa sicuramente i tanti italiani che ad agosto partono finalmente per le vacanze, dopo questa veloce ondata di caldo tornerà poi il Maestrale che porterà una boccata d'ossigeno un po' su tutta l'Italia specie lungo il versante Adriatico e Tirreno. Con l’aria più fresca tornerà però anche l’instabilità.

Meteo weekend: previsioni venerdì 2 agosto

Il prossimo weekend sarà di partenza per tanti italiani che non possono che dare uno sguardo al meteo per capire che tempo farà. Il meteo indica che venerdì 2 agosto potrebbe essere una giornata caratterizzata da piogge in parte della penisola. Nelle prime ore di venerdì 2 agosto l'ondata di maltempo si estenderà anche alle pianure del Nord con la possibilità di forti temporali anche in città come Torino, Milano, Verona, Padova, Venezia e Bologna. Gli esperti invitano a prestare particolare attenzione perché a causa dei forti contrasti che si verranno a creare e alla tanta energia in gioco non si esclude la formazione di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua e anche grandine e vento. Durante il pomeriggio di venerdì nuovi temporali sono previsti in formazione su buona parte delle zone alpine ma anche sull'Appennino emiliano-romagnolo fino alle Marche. Il maltempo provocherà un sensibile calo delle temperature anche di 5 gradi rispetto agli ultimi giorni.

Meteo weekend: previsioni sabato 3 agosto

Il meteo del weekend indica che la rimonta dell’alta pressione sull'Italia è prevista a partire da sabato 3 agosto e garantirà condizioni soleggiate su tutta la penisola e le isole maggiori. Avremo temperature tipicamente estive, non troppo elevate, tra o 29 e i 33 gradi, con valori superiori nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. A Cagliari si raggiungeranno i 33 gradi. Atteso al Centro-Sud un caldo afoso, soprattutto nelle zone più lontane dalle coste e meno ventilate, mentre sarà più gradevole sui litorali. Annuvolamenti si svilupperanno su Alpi, Prealpi, pianure, litorali costieri e Appennino ma senza dar luogo a fenomeni, salvo sulle Dolomiti venete, Alto Adige e Alpi Carniche.

Meteo weekend: previsioni domenica 4 agosto

Domenica 4 agosto il meteo indica bel tempo su tutto lo stivale e le isole maggiori con nubi pomeridiane sui rilievi alpini, prealpini, appenninici e in pianura. Potrebbe piovere nelle ore più tarde del giorno su Alpi e Prealpi venete e friulane: in queste zone non si esclude l’arrivo di un temporale localmente di forte intensità con grandine e improvvise violente raffiche di vento. Le temperature saranno sempre estive, anche se non eccessivamente elevate, tra i 29 e i 33 gradi con afa moderata al Centro-Sud. A Firenze si attendono 33 gradi.